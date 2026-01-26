 Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC – CL09 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Orbeni, Valea Seacă, Răcăciuni, Sărata și Luizi Călugăra, Lot 3 – Extinderea rețelelor de canalizare în Luizi Călugăra, cu Autorizația de construire nr. 2 din 09-01-2026, emitent Consiliul Județean Bacău

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Luizi Călugăra, în cadrul Contractului de lucrări CL9 Lot 3 – Extinderea rețelelor de canalizare în Luizi Călugăra.