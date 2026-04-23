 Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC CL01 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Zona Nord, cu Autorizația de construire nr. 105 din 09-04-2026, emitent Primăria Municipiului Bacău.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al municipiului Bacău – zona Nord, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări BC CL01 – Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Zona Nord.