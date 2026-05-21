Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea pentru obiectivul BC CL15 – Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în Zemeș, Pârjol, Balcani, Berești Tazlău și Poduri; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din Pârjol, Balcani și Măgirești, cu Autorizația de construire nr. 7 din 23-04-2026, pentru Obiect 2.2 – Conducta de aducțiune și Obiect 3 – Extinderea și reabilitarea gospodăriei de apă Poduri, emitent Primăria Comunei Poduri.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Poduri, Sat Poduri, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări BC CL15 – Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în Zemeș, Pârjol, Balcani, Berești Tazlău și Poduri; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din Pârjol, Balcani și Măgirești.