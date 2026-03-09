Anunț public SC CRAB SA

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Lucrări de consolidare mal Pârâu Urminiș în zona stației Moinești”, propus a fi realizat în municipiul Moinești, str. A. I. Cuza, nr. 18, județul Bacău. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Bacău, str. Oituz, nr. 23, municipiul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 8.00 – 16.00 și vineri între orele 08.00 – 14.00 și la sediul titularului, municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 2, județul Bacău. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP-DJM Bacău.