Anunț publicitar

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

Având sediul social în localitatea PLOIESTI, Str. CLOPOTEI, Nr. 2 BIS, Judeţul PRAHOVA, telefon: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913.

Anunţă depunerea la APM BACĂU, str. Oituz nr. 23, A CERERII PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU pentru punctul de lucru amplasat în localitatea MOINEȘTI, Str. ATELIERELOR, Nr. 146 Judeţul BACĂU în scopul desfăşurării activităţilor COD CAEN 0910 „Activități de servicii anexe extracției petrolului brut si gazelor naturale”.

Pentru protecţia mediului se iau următoarele măsuri:

– Respectare OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

– Gestiunea ecologica a deseurilor, conform prevederilor din HG nr.856/2002.

– ALIMENTAREA CU APĂ

– EVACUAREA APELOR UZATE

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI, Str. CLOPOTEI, Nr. 2 BIS Judeţul PRAHOVA, telefon: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913 .

Documentaţia se poate consulta la sediul APM BACĂU in zilele LUNI-JOI între orele 8.30 – 16.30 SI VINERI între orele 8.00-14.00.

Contestaţiile, sugestiile, propunerile se primesc în scris sub semnătură şi cu date de identificare la sediul ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI în termen de 20 zile lucratoare de la data apariţiei anunţului publicitar.