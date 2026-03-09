Anunț solicitare emitere acord de mediu

Asociația Valoare Plus – AFJ titular al proiectului ,,Construire sediu social Asociația Valoare Plus cu regim de înălțime P+1, magazin caritabil (nealimentar) cu regim de înălțime P; Amenajare și sistematizare incintă; Împrejmuire/Reparații împrejmuire teren; Organizare a execuție lucrărilor; Amplasare totem la limita de proprietate spre frontul stradal și firmă luminoasă pe clădire”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP DJM Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în municipiul Bacău, strada Calea Moldovei, nr. 199, judetul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANMAP DJM Bacău din Str. Oituz, nr.23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmbc.anmap.gov.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a ANMAP DJM Bacau