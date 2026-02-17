Apă cu presiune scăzută în zona Quartal din orașul Onești!

Echipele RAJA intervin astăzi, 17 februarie 2026, pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Tineretului nr. 5, din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru realizarea lucrărilor de reparație, în intervalul orar 14:45 – 18:00, apa va fi furnizată cu presiune redusă consumatorilor din zona Quartal, existând posibilitatea ca la etajele superioare ale imobilelor să se înregistreze lipsa totală a acesteia.

După reluarea furnizării la parametri optimi, apa poate prezenta modificări temporare de aspect (turbiditate sau culoare). În această situație, recomandăm utilizarea apei doar în scopuri menajere, până la limpezire.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă și îi asigurăm că echipele de intervenție vor depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp posibil.