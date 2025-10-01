Apartamente Spania – cum să alegi între nord și sud

Atunci când cauți apartamente Spania, prima întrebare care apare este: în ce zonă să investești – nord sau sud? În 2025, piața imobiliară spaniolă continuă să atragă cumpărători europeni, dar diferențele dintre regiunile de pe coastă sunt semnificative. Zonele cele mai populare pentru români, britanici și nordici rămân Costa Blanca și Costa Cálida, unde raportul calitate-preț, infrastructura și randamentele la închiriere sunt peste media națională.

Nordul Spaniei – frumos, dar mai puțin accesibil

Regiuni precum Țara Bascilor, Galicia sau Asturias atrag prin peisaje verzi, climă răcoroasă și tradiții autentice. Totuși, pentru cumpărătorii străini, există câteva dezavantaje:

Climă mai puțin prietenoasă – doar 180–200 de zile însorite pe an, față de peste 300 pe Costa Blanca.



– doar 180–200 de zile însorite pe an, față de peste 300 pe Costa Blanca. Prețuri ridicate – în San Sebastián sau Bilbao, costul mediu pentru un apartament depășește 4.000 €/mp.



– în San Sebastián sau Bilbao, costul mediu pentru un apartament depășește 4.000 €/mp. Cerere turistică sezonieră – fluxul de turiști este mai redus comparativ cu sudul, ceea ce scade atractivitatea pentru închirieri.



Pentru cei care caută un stil de viață autentic spaniol, nordul este o opțiune, însă investițional, randamentele sunt mai modeste.

Sudul Spaniei – destinația preferată în 2025

Sudul rămâne lider absolut pe piața imobiliară. Zone precum Costa Blanca (provincia Alicante) și Costa Cálida (regiunea Murcia) sunt în topul vânzărilor de apartamente datorită:

Prețurilor competitive – pe Costa Blanca, apartamentele noi pornesc de la 2.000–2.200 €/mp, iar pe Costa Cálida chiar sub 1.900 €/mp.

Climei mediteraneene – peste 300 de zile cu soare anual, ideale pentru turiști și expați.

Infrastructurii excelente – aeroporturi internaționale, trenuri de mare viteză și spitale moderne.

Randament ridicat – închirierea unui apartament de vacanță în zone precum Torrevieja sau Murcia poate aduce un randament de 5–6% anual.

Comunități internaționale – mii de români, britanici, germani și scandinavi deja stabiliți, ceea ce face integrarea mai ușoară.



Costa Blanca – mixul perfect între plajă și orașe vibrante

Benidorm, Alicante, Torrevieja și Orihuela Costa sunt puncte fierbinți pentru investiții. Diversitatea este mare: de la apartamente urbane în Alicante, până la locuințe moderne lângă plajele din Guardamar del Segura.

Costa Cálida – o opțiune în plină ascensiune

Regiunea Murcia oferă apartamente mai accesibile decât Alicante, dar cu perspective excelente de creștere a valorii. Localități precum Cartagena sau La Manga del Mar Menor atrag tot mai mulți cumpărători datorită plajelor spectaculoase și infrastructurii turistice în dezvoltare.

Cum să alegi zona potrivită

Bugetul – Costa Cálida este mai ieftină, în timp ce Costa Blanca oferă mai multe opțiuni premium.



– Costa Cálida este mai ieftină, în timp ce Costa Blanca oferă mai multe opțiuni premium. Scopul investiției – pentru randament imediat din turism, Costa Blanca este lider; pentru creștere pe termen mediu și lung, Costa Cálida are potențial.



– pentru randament imediat din turism, Costa Blanca este lider; pentru creștere pe termen mediu și lung, Costa Cálida are potențial. Stilul de viață dorit – urban și cosmopolit (Alicante, Benidorm) sau liniștit și autentic (Murcia, Cartagena).



Un exemplu practic: un apartament de 70 mp în Torrevieja poate fi achiziționat cu aproximativ 150.000 €, iar închirierea sezonieră aduce venituri de 12.000–15.000 €/an. Pe Costa Cálida, aceeași proprietate costă cu 15–20% mai puțin, dar randamentul la închiriere este ușor inferior.

Concluzie

Dacă vrei să investești inteligent în 2025, sudul Spaniei – cu accent pe Costa Blanca și Costa Cálida – rămâne cea mai bună alegere. Oferă diversitate de prețuri, oportunități excelente de închiriere și un stil de viață mediteranean la care visează mulți europeni.

