Apel de Selecție Măsura M7/6C „Investiții în infrastructura de bandă largă și în alte tipuri de operațiuni conexe în teritoriul GAL Confluențe Moldave”

Nr.40 /25.01.2022 Data lansării apelului de selecție 07.02.2022

ASOCIAȚIA GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

LANSEAZĂ APELUL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR pentru

Măsura M7/6C „INVESTIȚII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA ȘI IN ALTE TIPURI DE OPERAȚIUNI CONEXE IN TETERITORIUL GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”

Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte :

Sm 19.2, Măsura 7 /6C/ Sesiunea 1/Apelul 3/2022

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ”Confluențe Moldave” anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea cererilor de proiecte pentru măsura Măsura M7/6C „Investiții în infrastructura de bandă largă și în alte tipuri de operațiuni conexe in teritoriul GAL Confluențe Moldave”.

Perioada de depunere a proiectelor este. 07.02.2022– 11.03.2022

La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare sM 19.2, versiunea 05.

. IMPORTANT! Implementarea si finalizarea proiectelor contractate trebuie sa se realizeze pana la finalul lunii decembrie 2023, cu precizarea ca ultima cerere de plata a beneficiarilor trebuie depusa cel tarziu la data de 30.09.2023 (Nota MADR nr. 235.782/23.12.2020).

Data lansării apelului de selecție : 07.02.2022

Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili: M7/6C„Investiții în infrastructura de bandă largă și în alte tipuri de operațiuni conexe in teritoriul GAL Confluențe Moldave”

Tipurile de beneficiari eligibili:

– agenţii economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;

– GAL-ul, in conformitate cu prevederilor Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala in vigoare;

– In cazul actiunilor conexe infrastructurii de banda larga beneficiarii eligibili sunt:

– Orice entitate publica – UAT, unitate de invatamant, unitate sanitare, biblioteca etc. legal constituita,

– ONG-uri legal constituite din teritoriul GAL Confluente Moldave, cu activitate in mediul social si educational

Fondul total disponibil pe măsura M7/6C pentru Sesiunea 1, Apelul 3 este de: 35.668,00 euro.

Intensitatea sprijinului va fi Intensitatea sprijinului va fi de

100% pentru investiții negeneratoare de venit

100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică

90% pentru investiții generatoare de venit

Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul.

Data limită de primire a proiectelor 11.03.2022, ora 13.00.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele : Proiectele se depun la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, str. Eroilor, nr. 380 bis, Jud. Bacău, Cod poștal 607355, județul Bacău, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-13.00.

Proiectele se depun la sediul GAL Informațiile detaliate privind accesarea și derularea Măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 7/6C, și disponibile la sediul Asociației GAL Confluențe Moldave, din localitatea Nicolae Bălcescu, str. Eroilor, nr. 380 bis, Jud. Bacău, Cod poșt al 607355, și pe site-ul www.galconfluentemoldave.ro .

poșt www.galconfluentemoldave.ro Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare :

Sediu GAL : localitatea Nicolae Bălcescu, str. Eroilor, nr. 380 bis, Jud. Bacău

Site: www.galconfluentemoldave.ro e-mail: galconfluentemoldave@gmail.com Telefon/fax 0234 – 256.437

Program de lucru cu publicul: luni-vineri, între orele 9-13

Toate informațiile din prezentul anunț, dar și varianta integrală a apelului de selecție sunt prezentate de către GAL Confluențe Moldave pe pagina de internet a GAL-ului www.galconfluentemoldave.ro, iar variantele pe suport tipărit se găsesc la sediul GAL.

Prezentul apel de selecție a fost aprobat de către Consiliul Director al Asociației GAL “Confluențe Moldave”, conform Deciziei Consiliului Director nr.3/25.01.2022.

ASOCIAȚIA GAL CONFLUENȚE MOLDAVE,

Manager GAL,

Maria-Georgeta EȘANU

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeana și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala