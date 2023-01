Apel umanitar! La 3 ani, Daniela se luptă cu o formă agresivă de cancer și are nevoie de ajutor pentru a se vindeca

Daniela este o fetiță din Bacău, în vârstă de 3 ani, care a fost depistată cu o formă agresivă de cancer – rabdomiosarcom embrionar în zona abdominală. După 4 operații și 6 luni de chimioterapie, situația Danielei nu s-a îmbunătățit, iar ea are nevoie de ajutor pentru a ajunge la tratament în Italia.

Iată ce povestec părinții Danielei:

„Anul trecut, după Paști, am aflat că Daniela suferă de rabdomiosarcom embrionar în zona abdominală. Cancer. Un cancer agresiv ce se dezvoltă rapid. De atunci, au urmat clipe de coșmar și tratamente extrem de grele pentru ea. Boala avansa rapid și aproape a încheiat povestea ei. Patru operații și mai bine de 6 luni de chimioterapie au trecut de atunci și din păcate boala este încă activă.

Pentru a-i oferi Danielei șansa la viață, pentru a lupta corect și complet cu toate armele pe care medicina le are, suntem nevoiți să plecăm din țară, în Italia. Boala ei este agresivă și rapidă în dezvoltare. Fiecare zi în care ea rămâne aici e o zi pierdută în această luptă acum.

Daniela este o minune. De când a venit pe lume ea doar a oferit. Ea are dreptul la viață și are nevoie de ajutorul tău. Are nevoie de ajutorul tău, indiferent cât de mic e. Să nu crezi ca există sumă prea mică sau care să nu conteze.

Daniela vrea doar să se joace, ăsta e scopul ei în fiecare zi. Ajut-o pe Daniela să fie copil, să se bucure de copilărie, așa cum merită toți copiii să o facă.”

Cei care doresc să doneze bani pentru Daniela, o pot face în conturile de mai jos:

Lei: RO51BTRL00401201A89771XX Banca Transilvania

Euro: RO26BTRL00404201A89771XX Banca Transilvania

Nume titular: Andrei Batrinu

Revolut: +40726843921

Pentru donatii persoane juridice, îl puteti contacta pe tatăl copilului la numărul de telefon 0726843921 sau prin email: batrinu.andrei@yahoo.com.