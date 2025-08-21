Apel umanitar pentru salvarea unui bebeluș din Bacău, care suferă de o boală cruntă

Polițiștul Radu Marian, de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Bacău, are nevoie de ajutorul comunității, pentru a-și salva fiica de nici un an să lupte împotriva unei boli crunte: leucomalacie periventriculară (paralizie cerebrală).

Apelul umanitar este făcut de colegii lui Radu. Redăm, în cele ce urmează, mesajul lor:

Colegul nostru, Radu Marian de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Bacău, are nevoie de noi! Haideți să o ajutăm pe Maria Amedeea să învingă greutățile vietii! Maria Amedeea, o fetiță care a venit pe lume prematur, cu două luni mai devreme, în data de 23 decembrie 2024, cântărind doar 1300 grame. Deși a început viața într-un mod fragil, a luptat din toate puterile să crească și să fie bine. După o lună în spital, a ajuns acasă cu 2300 grame, însă lupta nu s-a terminat. Maria a fost diagnosticată cu leucomalacie periventriculară, adică paralizie cerebrală, iar viața ei este o continuă provocare. Are convulsii și necesită tratament constant, kinetoterapie zilnică – uneori chiar de două ori pe zi – pentru a câștiga mobilitate și pentru a învăța să stea în șezut. Operația care i-ar putea schimba viața va putea fi făcută abia după ce va împlini 2 ani, iar până atunci are nevoie de susținerea noastră. Vă rugăm din suflet, să o ajutăm pe Maria Amedeea să aibă șansa la o copilărie mai bună. Orice donație, oricât de mică, poate face o diferență enormă pentru ea și familia ei. – mesaj publicat pe pagina de Facebook „Atenție Poliția Bacău”

Donațiile pot fi făcute în contul: