Aproape 1.800 de activități preventive în școli. Poliția mizează pe prevenirea delincvenței juvenile

Siguranța elevilor și prevenirea delincvenței juvenile au fost priorități constante pentru polițiștii băcăuani în anul 2025. Potrivit raportului IPJ Bacău, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat 1.796 de activități educativ-preventive în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

Aceste activități au vizat informarea elevilor cu privire la riscurile delincvenței, violenței, consumului de substanțe interzise și comportamentelor antisociale. În paralel, au fost efectuate patrulări în zona școlilor și în proximitatea unităților de învățământ, pentru creșterea sentimentului de siguranță.

Reprezentanții IPJ Bacău arată că prevenirea rămâne una dintre cele mai eficiente forme de combatere a infracționalității, motiv pentru care aceste programe vor fi continuate și extinse în anul 2026.