Aproape 200 de copii abandonați sau abuzați, din Bacău, au ajuns în grija statului, în prima jumătate a anului. Județul, pe locul III la nivel național

Bacău este al treilea în topul județelor cu cei mai mulți copii intrați în sistemul de protecție specială, după Iași și Vaslui, conform datelor furnizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții pentru newsweek.ro.

În primele șase luni din acest an, la nivel național, peste 4.000 de copii au ajuns în grija statului. Județul cu cei mai mulți copii instituționalizați, atât în general, cât și în acest an este Iași, cu 361 de copii. Pe locul doi, în primele șase luni ale acestui an, este Vaslui, cu 271 de minori. Urmează Bacău cu 178, Timiș cu 164 și Bihor cu 160.

Numărul copiilor care au intrat în sistemul de protecție specială cuprinde copii abandonați, minori care au fost trimiși în grija statului din cauza diverselor forme de abuz din familie sau care sunt în grija rudelor de până la gradul al IV-lea, dar care primesc bani de la stat pentru îngrijirea lor, precum și copii care au comis diverse fapte de infracțiune și pentru care s-a dispus intrarea în sistemul de protecție specială, ca măsură coercitivă (acești copii sunt considerați neadoptabili).

În ceea ce privește copiii care au fost adoptați, conform aceleiași surse, în prima jumătate a anului 2022, 23 de copii au fost adoptați în Bacău. La nivel național, din totalul de 4.022 de copii instituționalizați de la 1 ianuarie 2022 până pe 30 iunie 2022, doar 791 au fost adoptați.

Cum se poate adopta un copil?

Familia sau persoana care dorește să adopte trebuie să obțină atestatul de adoptator. După obținerea acestuia, persoana sau familia care vrea să adopte va fi înscrisă în Registrul Național pentru Adopții, alături de celelalte persoane sau familii atestate din România.

Urmează potrivirea teoretică a nevoilor copilului cu familia care ar putea să le satisfacă. Ulterior are loc potrivirea practică cu copilul, prin întâlniri între acesta și familia/ persoana care vrea să-l adopte. Dacă aceste etape decurg cum trebuie, se întocmește un raport de potrivire, iar apoi constatând ca s-a realizat acomodarea copilului cu familia adoptatoare, DGASPC sesizează instanţa judecătorească pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

Însă interacțiunea dintre familia care a adoptat și autorități nu se termină aici. Minorul adoptat și noua familie vor fi sub supraveghere încă doi ani, cel puțin.

Pot fi adoptați și copiii care au fost instituționalizați în urma abuzurilor din familie, dacă nu s-a realizat reintegrarea în familia biologică și dacă părinții nu demonstrează că mențin legătura cu copilul/copiii.