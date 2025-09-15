Aproape 30 km din Autostrada A7 sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație. Cum a greșit constructorul din Bulgaria sudurile la poduri

Aproape 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7 sunt în prezent „muzeu”, adică sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație din cauza unor erori făcute de un constructor din Bulgaria. Acum se lucrează la ultimele măsuri de remediere, însă nu e deloc clar când va fi deschisă circulația, conform Hotnews.ro.

Lucrările de pe lotul 2 al autostrăzii A7 Ploiești – Buzău sunt aproape gata încă din primăvară, însă circulația nu a fost deschisă nici până acum din cauza unor probleme de construcție. „E gata 99,99%”, recunoaște un reprezentant al CNAIR.

Asocierea româno-bulgară Coni-Trace este cea care s-a ocupat de construcția lotului, și deși multe lucrări erau gata încă de la finele anului trecut, o serie de suduri neconforme la elementele metalice de la trei structuri – poduri și pasaje – a făcut ca deschiderea traficului preconizată inițial pentru primăvară să se tot amâne. Responsabilă de sudurile greșite este firma bulgară Trace.

„În timpul execuției lucrărilor au fost identificate neconformități la îmbinările sudate ale elementelor ce compun tablierele metalice la trei dintre structurile principale de pe acest tronson. Aceste neconformități, depistate în urma controalelor de calitate, au impus demararea unei analize tehnice aprofundate pentru a stabili soluțiile de remediere”, a transmis CNAIR la solicitarea HotNews.ro.

Când se va putea circula pe tronson?

„Termenul contractual de finalizare a lucrărilor a fost depășit. În prezent, ca urmare a problemelor tehnice apărute, se estimează că deschiderea traficului pe acest lot de autostradă va fi posibilă la sfârșitul lunii septembrie 2025. Acest termen este condiționat de finalizarea corespunzătoare a tuturor lucrărilor de consolidare a îmbinărilor tablierului metalic la podul de la km 38 și de obținerea unor rezultate favorabile la noile teste statice ce vor fi efectuate”, susține CNAIR.

„Lotul e gata 99,99%. Acum se lucrează încă la podul de la kilometrul 38. După finalizarea lucrărilor de remediere vor urma o serie de teste de rezistență. Nu am un termen estimat pentru finalizare”, a spus purtătorul de cuvânt al Companiei de Autostrăzi, Alin Șerbănescu.

Surse HotNews.ro din Ministerul Transporturilor susțin că lucrările de remediere de la podul de la km 38 sunt pe final, iar o deschidere de circulație ar putea avea loc chiar în zilele următoare.