Aproape 1000 de amenzi, 113 permise și 40 de certificate de înmatriculare reținute. Bilanțul ROADPOL Safety Days, în Bacău

În perioada 16 – 22 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au participat la campania europeană ROADPOL Safety Days, desfășurată cu scopul reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic.

Obiectivul principal al campaniei a fost ca ziua de 18 septembrie să fie fără victime ale accidentelor rutiere, obiectiv care a fost atins. La nivelul județului Bacău, în acea zi nu s-a înregistrat niciun accident cu victime.

Pe parcursul săptămânii, polițiștii au desfășurat numeroase acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere care au inclus controale în trafic, activități de prevenire în școli, grădinițe și zone aglomerate.

În urma activităților desfășurate, pentru neregulile constatate, au fost aplicate 982 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe sancțiuni au vizat depășirea vitezei legale, mai exact 363 de cazuri. Totodată, au fost sancționați 205 pietoni și 295 de bicicliști.

În aceeași perioadă, polițiștii au reținut 113 permise de conducere, dintre care 24 pentru viteză, 10 pentru neacordarea priorității de trecere autovehiculelor, iar restul pentru alte abateri. De asemenea, au fost reținute 40 de certificate de înmatriculare și au fost constatate 9 infracțiuni la regimul rutier.

Scopul acestor acțiuni rămâne prevenirea accidentelor și responsabilizarea participanților la trafic, nu aplicarea de sancțiuni. Inspectoratul de Poliție Județean Bacău mulțumește tuturor celor care au dat dovadă de responsabilitate și au contribuit la siguranța comunității.