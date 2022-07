Ard pășunile! „Văd, la Bacău, porumbul e praf!”. Un profesor din Iași trage un semnal de alarmă privind amenințarea secetei, în Moldova

Profesorul Silviu Gurlui, de la UAIC Iași, a atras atenția asupra umidității reduse a solului din Moldova. Valul de căldură care a cuprins România săptămâna trecută a dus la încălzirea solului și scăderea umidității la doar 2%, potrivit profesorului. Acesta susține că a văzut pajiști pârjolite în drumul dintre Iași și Bacău, iar în județul nostru „porumbul e praf”.

foto arhivă

”Modelele arata doar 2% apa in sol, in zona Moldovei. La atita de putina apa in sol, plantele se vor usca curind. Am vazut, in drumul de la Iasi la Bacau, toate pajistile sunt pirjolite, uscate. Iarba toata este deja uscata. Asta va duce la o incalzire si mai puternica a aerului. Adica la cresterea umiditatii in aer. Adica la fenomene si mai violente.

Greu de spus cum supravietuiesc animalele la pascut. Pentru ca pajistile se infierbinta la 60-70 grade, la amiaza.

Acum rezista culturile care au avut parte de irigatii. Celelalte, nu. Am vazut, griul deja se recolteaza. Cultura de Floarea Soarelui este dezvoltata dar pare o recolta slaba.

Desi este prea devreme, tot modelele arata ca peste o saptamina solul si-ar recistiga apa in sol, ajungind la circa 40%. Probabil, sunt potential ploi insemnate, insa, mai este timp si lucrurile se mai pot schimba. Speram, sa vina precipitatiile cit mai repede. Vad, la Bacau, porumbul e praf”, a scris profesorul Gurlui pe pagina sa de Facebook.

În Bacău, canicula continuă astăzi și mâine, când sunt anunțate până la 34 de grade. Începând de miercuri, vremea se va răcori și sunt așteptate ploi.

Umiditatea solului, în România (foto Silviu Gurlui)