Arhitecții băcăuani au ieșit la atac, la dezbaterea despre stadion: „Am dori să fim băgați în seamă și să nu fugă toate investițiile importante în altă parte”

Dezbaterea publică asupra Planului Urbanistic Zonal pentru modernizarea Stadionului Municipal Bacău a fost un prilej pentru arhitecții băcăuani să spună public ce anume îi nemulțumește la proiectul prezentat de firma Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL din Cluj. Ei au atras atenția că Primăria nu a avut nicio clipă intenția de a coopta arhitecți locali pentru realizarea unui asemenea proiect și au criticat contractele încredințate direct, fără licitație.

După ce arhitectul Șerban Țigănaș a prezentat proiectul, au luat cuvântul antreprenori cu activitate în zona stadionului, consilieri locali, suporteri de fotbal, viceprimarul Cristian Ghingheș șamd. De asemenea, câțiva arhitecți din Bacău au profitat de ocazie pentru a-și spune oful.

Arhitecții din Bacău cred că documentația a fost prost făcută

Cristian Lefter, arhitect în cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism, a spus că nu comentează soluția propusă de proiectanți, însă crede că ea are multe compromisuri: ”În Comisie, soluția a primit aviz negativ și cu toate astea avizul de oportunitate s-a emis”. Lefter s-a arătat nemulțumit de faptul că nu s-a organizat un concurs de idei, la care să participe mai mulți arhitecți.

Foto: reprezentanții firmei Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL din Cluj și arhitecta-șefă a Bacăului, Diana Marin

Arhitectul Cătălin Crețu, care este și membru în Consiliul Local Bacău din partea PNL, a avut și el câteva obiecții de făcut în cadrul dezbaterii. „Pentru un astfel de proiect, pentru un astfel de amplasament, pentru o asemenea zonă disfuncțională din centrul Bacăului, facem direct temă de proiectare și cu încedințare directă pentru întocmirea unui PUZ. Nu știm soluțiile care sunt fezabile, nu știm dacă există și alte variante, alte direcții de dezvoltare”.

Foto arhivă: arhitectul Cătălin Crețu, consilier local PNL Bacău

Crețu a mai adus în discuție și terenurile private, care sunt spații verzi și pentru care Primăria ar trebui să definească foarte clar pentru toată lumea ce dorește să se întâmple în zonele respective. “Dacă dorim parc, haideți să facem expropriere. Dacă dorim să fie lăsate în proprietăți private, haideți să le dăm drumul să construiască pentru că sunt unii proprietari care vor să dezvolte. Dar noi nu vrem să stabilim o regulă tot în zona aceasta care este disfuncțională (…), de când au fost făcute schimburi de terenuri (…) Din păcate, greșeala pe care eu o văd la acest Stadion este din start: din tema de proiectare, unde trebuiau stabilite mai clar anumiți parametri care să rezolve zona respectivă. Altfel, nu facem altceva decât ceea ce se promovează la nivelul Bacăului de foarte mult timp: PUZ-uri pe terenuri care privesc strict interesul acelui teren, neținând cont de ansamblu.”

„Nici măcar nu s-a încercat cooptarea arhitecților băcăuani”

Printre cei care au avut ceva de spus în cadrul dezbaterii s-a aflat și arhitectul băcăuan Constantin Amâiei, cel care a proiectat Catedrala Mântuirii Neamului, Megamall-ul din București, dar și catedrala din centrul Bacăului. Tot el a realizat unul dintre studiile anterioare, făcute de fostele administrații.

Amâiei s-a arătat deranjat de faptul că primarul a spus, în mai multe rânduri, că a adus pentru stadion cei mai buni proiectanți: „Din păcate, afirmația dvs. ne face pe noi, arhitecții din Bacău, să ne simțim oarecum lezați în amorul propriu”.

În replică, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a spus că i-a ales pe cei din Cluj pentru că sunt printre cei mai buni și pentru că au construit multe stadioane și că nu cunoaște arhitecți din Bacău care să fi dus până la capăt o lucrare de o asemenea anvergură. „Este unul care a făcut o chestie chiar mult mai mare, se numește Catedrala Mântuirii Neamului”, a specificat, printre altele, arhitectul Amâiei.

Gelu Tudorache, de asemenea arhitect băcăuan, cu 40 de ani vechime, a spus și el că nerealizarea unor concursuri de arhitectură, a unor studii adevărate pe zone destul de mari pentru a putea face o strategie de dezvoltare a orașului, duce la discuții sterile. „Noi, arhitecții băcăuani, din cunoștințele pe care le am, nu am fost prea mult întrebați sau mai deloc și am vrea să participăm și noi la lucrurile astea”, a spus Tudorache.

Primarul Viziteu a replicat că arhitecții băcăuani ar fi avut ocazia să se impună când s-a dat PUG-ul din 2012, dar că nu au făcut-o. Arhitectul Tudorache l-a contrazis și a precizat că realizarea PUG-ului respectiv s-a dat unei firme din Iași, care nu a lucrat cu arhitecții din Bacău și nici nu i-a ascultat. „Suntem acuzați de un fapt pe care nu l-am făcut noi. Noi. ne-am făcut datoria și atunci și încercăm să ne-o facem și acuma. Drept dovadă că ne punem în diverse situații și vorbim și acuma. Și atunci ni s-a spus: lăsați că o să facem și o să dregem, dar ne trebuie neapărat PUG-ul”, a spus Tudorache.

„Arhitecții din Bacău ar dori să fie băgați în seamă și nu toate lucrările importante de investiții să fugă în altă parte. Pentru că, zeci de ani, pe vremea unui anumit primar, toate lucrările se făceau într-un singur loc. Următorii primari care au venit au dat proiecte mari cum e Spitalul Municipal în alte direcții, fără ca măcar să se încerce cooptarea arhitecților băcăuani”, a mai spus un alt arhitect băcăuan care a luat cuvântul în cadrul dezbaterii.

În încheierea dezbaterii, arhitectul Țigănaș a replicat: „Este primul loc în care mă întâlnesc în cariera mea cu o astfel de reacție și anume că arhitecții locali, în fața unui confrate venit pe cale legală, sunt răniți în amorul propriu și și-ar fi dorit să facă ei proiectul. Vă doresc să faceți acest proiect și să construiți un stadion.”

Potrivit proiectului întocmit de firma Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL, construirea stadionului ar costa nu mai puțin de 120 de milioane de euro. Suprafața proiectată este de circa 25 de hectare, iar numărul de locuri de pe stadion va fi de 20.000. Primăria nu are în acest moment sursă de finanțare pentru realizarea investiției.