„Ariane 6 – Made in Romania”: Aerostar Bacău este unul dintre furnizorii pentru cea mai puternică rachetă europeană construită vreodată

Cercetătorul Claudia Tănăselia a comentat un titlul de pe site-ul agenției spațiale europene: „Ariane 6 – Made in Romania”. Ariane 6 este cea mai puternică rachetă europeană construită vreodată și anumite părți din aceasta sunt fabricate în țara noastră, scrie Adevarul.

O parte dintre componentele pentru rachetă sunt furnizate de Aerostar Bacău.

„Ariane 6 – Made in Romania. Nu am mai văzut până acum pe site-ul agenției spațiale europene (ESA) un titlul mai frumos. Agenția Spațială Europeană (ESA, agenția unde majoritatea membrilor tocmai și-au mărit contribuția anuală, dar România a scăzut-o) face o listă cu companiile private din România care contribuie activ la Ariane 6. Literalmente rocket science, de la firme de care probabil 90% dintre noi nu am auzit vreodată (eu recunosc că e prima dată când aflu despre Gonzales Mecanica de Precizie, aș fi ținut minte un astfel de nume dacă l-aș fi întâlnit în trecut)”, a precizat ”, a scris cercetătorul Claudiu Tănăselia.

Pe site-ul Agenției Spațiale Europene sunt enumerați furnizorii români pentru Ariane 6:

ICPE (București) a furnizat componente pentru motorul Vulcain-2.1;

Sonovision (Iași) a furnizat elemente pentru cablajul electric al rachetei;

Sonaca (Cluj) diverese componente esențiale pentru Ariane 6;

TTTech (București) asigură firmware-ul pentru chipurile din Ariane 6 și validarea acestora;

Emsil Techtrans (Cluj-Napoca) a contribuit la platforma folosită pentru montarea celor două boostere auxiliare;

Gonzales Mecanica de Precizie (Prahova) a realizat platforma mobilă de unde se montează conurile protectoare ale încărcăturii utile;

Aerostar (Bacău) furnizează pentru Arianegroup componente necesare în toate cele trei trepte ale rachetei Ariane 6.

Peste 600 de furnizori. Care sunt din România

„Doar 0.3% din Ariane 6 este produs în România. Să ne imaginăm ce ar fi însemnat pentru industria românească dacă, în loc de 0.3%, am fi contribuit cu, să zicem, 0.6%”, se întreabă cercetătorul.

Peste 600 de furnizori asigură piesele necesare pentru construirea celei mai mari rachete europene, Ariane 6. Reprezentând excelența industriei europene în materie de inovație și control al calității, această serie de articole analizează componentele Ariane 6 furnizate de cele 13 state participante la program, se arată pe siteul Agenției Spațiale Europene.

