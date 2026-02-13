Asfaltare cu picioarele, surprinsă pe o stradă din Bacău. Conducerea Primăriei: „Fake news!”

Un băcăuan a surprins modul în care un muncitor al Primăriei peticește o groapă pe strada Gheorghe Donici. Din imagini se observă că acesta bătătorea asfaltul cu picioarele. Mai mult, afară erau temperaturi negative.
Imaginile au stârnit mai multe reacții pe rețelele sociale, oamenii acuzând modul în care Primăria peticește străzile din ce în ce mai stricate din municipiu.
Am solicitat un punct de vedere Primăriei Bacău, care a confirmat că lucrările sunt efectuate de muncitorii proprii, însă susține că sunt făcute așa cum trebuie, iar imaginile postate ar fi „fake news”.
Mulțumim pentru ocazia de a demonta un fake news. Am văzut și noi filmările trunchiate care au apărut în spațiul public.
Vorbim despre lucrări de plombare, în care, după umplerea găurilor cu mixtură, se compactează cu placa compactoare/vibrantă. Partea de compactare cu placa nu a mai apărut în nici o filmare, dar aveți poza finalizării lucrării (foto 2)
Menționăm că este o soluție provizorie la ieșirea din iarnă, până când temperaturile vor permite asfaltarea acolo unde este necesar. Lucrarea este executată de angajații primăriei. După reparație, se poate reda imediat segmentul reparat traficului. Temperatura permitea aplicarea de plombe și am intervenit în multe locuri unde au existat urgențe, a precizat viceprimarul Leonard Bulai, care a transmis și o poză de la lucrări.
Comentarii
abc a zis
„Fake news!”
Primarul și consilierii locali. Au pus-o de îndreptare cica a erorii materiale în ce privește taxa de salubritate. Nu va mai fi 365 lei / an / pe locuință . Va fi 34,04 lei / pe lună.. Bine dar pe ce? Pe locuința sau persoană. Halal administrație.
Monica a zis
Daca e așa, e o mărire de taxa.
34,04x 12 luni = 408,48 taxa/an
Bacau a zis
În urma procesului de asfaltare au transformat gropile în mici delușoare. De asemenea, au acoperit doar o parte dintre gropi … dacă pe 5 mp erau 6 gropi, acopereau doar 2 sau 3 max. Șanțurile de la semafoare nu mai au mult si împlinesc 2 ani de când au fost făcute … cred că dl primar ar zice La mulți ani!
Dorel Electrozugravu a zis
Nu e niciun fake news. Mergeti pe str. Plaiului din Serbanesti unde una dintre „firmele de casa ale primariei” a inlocuit cateva sute de metri, poate doua sute, de canalizare. „Aducerea la starea initiala” a asfaltului (pe zeci de metri) a fost facuta FIX cu cizma/bocancul! Nu e nevoie de inregistrare video, mergeti cu masina pe Plaiului intersectia cu Ulmilor/ Muncii pe zona de „asfalt nou” si va veti convinge pe propriile „suspensii”.