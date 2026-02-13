Asfaltare cu picioarele, surprinsă pe o stradă din Bacău. Conducerea Primăriei: „Fake news!”

Un băcăuan a surprins modul în care un muncitor al Primăriei peticește o groapă pe strada Gheorghe Donici. Din imagini se observă că acesta bătătorea asfaltul cu picioarele. Mai mult, afară erau temperaturi negative.

Imaginile au stârnit mai multe reacții pe rețelele sociale, oamenii acuzând modul în care Primăria peticește străzile din ce în ce mai stricate din municipiu.

Am solicitat un punct de vedere Primăriei Bacău, care a confirmat că lucrările sunt efectuate de muncitorii proprii, însă susține că sunt făcute așa cum trebuie, iar imaginile postate ar fi „fake news”.