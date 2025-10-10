Asociația Betania sărbătorește 30 de ani de la înființare. Interviu cu André Muit, fondatorul ONG-ului

Asociația Betania împlinește luna aceasta, pe 24 octombrie, 30 de ani de la înființare. Pentru a marca evenimentul, astăzi, 10 octombrie, până în orele 14.00, se organizează Ziua Porților Deschise, unde sunt așteptați cei interesați să descopere care sunt activitățile ONG-ului.

Cu această ocazie, André Muit, fondatorul Asociației Betania, a oferit un interviu pentru Ziarul de Bacău, pe care vă invităm să îl citiți în cele ce urmează.

Reporter: Cum e la sărbătorirea a 30 de ani de existență a Asociației Betania?

André Muit: La 30 de ani, mă uitam puțin înapoi și nici nu știm cu câți oameni am avut contact, dar vrem să testăm azi câți ne mai cunosc. Am considerat că pe noi ne caracterizează să fim deschiși comunității, și nu vrem să ne ducem într-un loc unde avem un limbaj de lemn și vorbim doar noi, ci să vină lumea la noi aici, în curte, să vadă cu ce ne ocupăm.

R: Voi sunteți deschiși comunității, dar comunitatea este deschisă? Mă refer la autoritățile locale, în general…

A.M.: Cu autoritățile locale e o problemă mare. Nu pot să zic că nu-s deschise, dar e extrem de greu să înțeleagă fenomenul serviciilor sociale pentru că nu am văzut, sau am văzut prea puține persoane, care să se aplice asupra problemei și să se intereseze, într-adevăr, care e problema și cum o putem rezolva împreună. Dar comunitatea – școli, oameni de afaceri – e mult mai deschisă decât acum 30 de ani, de exemplu.

R: Dacă ați dat timpul înapoi ce ați face diferit față de acum 30 de ani?

A.M.: Cred că aș fi rămas liniștit în Olanda (n.r. râde)

R: Vă așteptați la afluența asta de public, de Ziua Porților Deschise? Sunt foarte mulți copii…

A.M.: Da. Noi am mai făcut acum 10 ani, când a împlinit Betania 20 de ani, și am avut 150 de oameni în vizită. Mă așteptam să fie mulți.

R: Ce are de învățat un copil?

A.M.: Că un gest mic poate să aducă o mare bucurie în viața unui alt copil, a unei alte persoane… Cam așa e construită Betania, pe gesturi mici pentru lucruri care să fie durabile.

Asociația Betania a fost prima organizație din județul Bacău care a obținut, în septembrie 2004, organizație de utilitate publică. De-a lungul timpului, organizația a înființat o serie de servicii, unele chiar în premieră la nivel național sau cel puțin regional, precum Centrul de Integrare a Tinerilor sau Centrul Delfinul pentru copii cu autism, se precizează pe site-ul ONG-ului.