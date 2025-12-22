Asociația Pro Infrastructură: Autostrada Moldovei A7 ajunge, marți, la Adjud

Aproximativ 49 de kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Focșani și Adjud Nord, se vor deschide circulației, marți 23 decembrie, în jurul după-amiezii, estimează Asociația Pro Infrastructură (API). Din cei 319 kilometri ai Autostrăzii A7 dintre Ploiești (A3) și Pașcani finanțați prin PNRR, de poimâine vom circula pe un total de 195 km, iar ceilalți 124 vor fi livrați de UMB în 2026.

Colaj foto: Autostrada Moldovei A7 (Focșani-Adjud). Sursa: Asociația Pro Infrastructură

„Efectul este major: șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă, pe 241 kilometri, din nordul Capitalei (zona Petricani) până la ieșirea din Adjud în mai puțin de două ore: relaxați, în siguranță, legal. Mare atenție însă: nu sunt spații de servicii deschise între Buzău și Adjud!”, precizează API.

Totuși, cei de la API atrag atenția că există și câteva aspecte mai puțin plăcute, cum ar fi lipsa de capacitate a UMB, care are întârzieri pe sectoarele Focșani-Domnești și pe toate celelalte cinci sectoare de la Domnești la Pașcani, iar întârzierile dincolo de Adjud sunt mari și foarte mari. Redăm mesajul lor: