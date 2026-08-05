Ață de cusut vs. ață de brodat vs. ață de surfilat: de ce nu sunt interschimbabile

Cele trei tipuri de ață arată aproape la fel pe mosor, dar sunt construite pentru forțe diferite. Ața de cusut e răsucită strâns ca să reziste la frecarea din urechea acului, iar varianta de uz general, poliesterul Nm 120, ține o îmbinare sub tensiune. Ața de brodat are torsiune slabă și luciu, pentru că rolul ei e să reflecte lumina pe mii de pași suprapuși. Ața de surfilat e texturată și voluminoasă, ca să acopere marginea tăiată a materialului fără să o îngroașe. Folosirea uneia în locul alteia nu e o economie, ci una dintre cauzele frecvente de fir rupt, cusătură încrețită și scame adunate în mecanism.

Trei fire, trei sarcini diferite

Nu orice ață este potrivită pentru orice proiect. Fiecare tip de ață are un rol bine definit și oferă cele mai bune rezultate atunci când este folosită corect.

Ața de cusut este cea folosită pentru majoritatea proiectelor. Pentru aproape toate hainele și textilele de casă se folosește ața de poliester Nm 120. La materiale mai groase, cum sunt blugii, sau pentru cusături decorative vizibile, se alege o ață mai groasă, de exemplu Nm 70 sau Nm 30. Reține un lucru important: cu cât numărul este mai mare, cu atât ața este mai subțire.

Ața de brodat este făcută pentru un aspect frumos, nu neapărat pentru rezistență. Cea mai folosită este No. 40. Poate fi din viscoză, care are un luciu intens și este potrivită pentru haine elegante, sau din poliester, care rezistă mai bine la spălări dese și este preferată pentru uniforme și haine purtate frecvent.

Ața de surfilat este specială pentru mașinile de surfilat (overlock). Este mai pufoasă și ușor elastică, astfel încât acoperă bine marginile tăiate ale materialului și le împiedică să se destrame. Pentru că o mașină de surfilat consumă multă ață, aceasta se vinde de obicei pe bobine mari, de aproximativ 2.500 m.

Ce se întâmplă dacă pui ață de brodat în mașina de cusut?

Un tiv cusut cu fir de brodat No. 40 arată bine până pe la a treia spălare. Torsiunea redusă, care dă luciul, lasă filamentele să alunece unele pe lângă altele, așa că firul are o rezistență la tracțiune mai mică decât un fir de cusut de grosime comparabilă. La o cusătură care preia efort, cum e cea de la subraț sau de la fundul unui pantalon, cedarea apare la purtare, nu la probă.

Există și o excepție rezonabilă: cusătura decorativă aparentă, care nu ține nimic. Acolo poți folosi fir de brodat în mașina de cusut dacă reduci viteza și slăbești puțin tensiunea firului superior.

În sens invers, ața de cusut pusă la brodat se rupe des. Mașinile casnice de brodat lucrează la sute de pași pe minut și trag firul continuu, fără pauzele pe care le are o cusătură obișnuită. De aici și formatul bobinelor pentru broderie, bobine care ajung pentru zeci de modele fără schimbare, gândite pentru alimentare constantă. Un mosor de 100 m de ață de cusut se termină în mijlocul unui model mai mare.

Ața de surfilat rămâne în mașina de surfilat

Firul texturat trece greu prin urechea unui ac de mașină de cusut, inclusiv printr-un ac de 90. Se scămoșează la fiecare trecere, lasă puf în canalul de tensiune și în locașul suveicii, iar reglajul de tensiune devine imposibil de stabilizat. Rezultatul obișnuit este o cusătură care sare pași și un fir superior care se rupe la câțiva centimetri.

Invers, ața de cusut clasică montată pe overlock dă o margine subțire și rigidă. Pe tricoturi, marginea aceea nu se întinde odată cu materialul și crapă la prima purtare mai intensă.

Un al patrulea fir intră în discuție la broderie: ața de suveică, mai fină decât cea de deasupra, de obicei No. 60 sau No. 70. Rolul ei e să nu îngroașe spatele modelului și să nu tragă materialul. Pusă la vedere, arată slab; pusă unde trebuie, face diferența dintre o broderie plată și una care se ondulează.

Cum alegi dacă ești la început?

Trei informații de pe mosor decid potrivirea: compoziția, finețea și metrajul.

Compoziția spune la ce material merge firul. Bumbacul de uz general, de obicei de greutate 50 sau 60, nu are elasticitate și nu ține la tricoturi, dar dă un aspect mat potrivit pentru patchwork și țesături naturale. Poliesterul are o elasticitate reziduală care ajută pe materiale care se întind și rezistă mai bine la spălări dese. Viscoza se alege pentru luciu, cu prețul unei rezistențe mai mici la spălări dese.

Finețea apare ca Nm 120, No. 40 sau No. 60 și trebuie corelată cu acul. Un fir de 30 într-un ac de 70 se freacă de marginile urechii și se rupe; un fir de 120 într-un ac de 100 lasă găuri prea mari în material. Regula practică e să schimbi acul la fiecare 8 ore de cusut sau la finalul unui proiect, indiferent cât de bine arată.

Metrajul ține de consum. Pentru cusut ocazional, mosoarele de 100 sau 200 m sunt suficiente. Pentru surfilat și brodat, unde firul se consumă de câteva ori mai repede, metrajele mari ies mai ieftin pe metru și scutesc întreruperile.

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Pentru cineva care abia își strânge trusa, o listă scurtă cu ce fir merge la ce material economisește mai mult decât diferența de preț dintre două mosoare!