Atenție, părinți, la bolile respiratorii luate din școli, grădinițe, supermarket-uri, mall-uri! Sfatul doctorilor pediatri de la SJU Bacău

Medicii pediatri băcăuani trag un semnal de alarmă referitor la incidența afecțiunilor respiratorii, în sezonul rece, luate din colectivități.

FOTO: Medicii pediatri de la SJU Bacău

La Secția Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, principalul furnizor de servicii medicale cu profil pediatric din județ, sunt aduși copii cu afecțiuni acute respiratorii, digestive, diabet de tip I ș.a, se arată într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a SJU Bacău.

„În momentul de față, ne confruntăm cu patologii respiratorii, dat fiind sezonul rece pe care-l traversăm. Vorbim despre intercurențe respiratorii, pneumonii, insuficiențe respiratorii, infecții cu virusul respirator sincițial, dar și foarte multe cazuri de tuse convulsivă, și, evident, gripă, care însă nu se internează la noi. Or, toate acestea sunt boli care se iau, în mod special, în colectivități – școli, grădinițe, supermarket-uri, mall-uri”, explică dr. Carmen Cojan, medic primar în cadrul Secției Pediatrie.

Orice infecție virală, cum ar fi gripa, se poate suprainfecta bacterian, existând posibilitatea ca minorul să se aleagă cu diverse complicații cronice, cum ar fi astmul bronșic, bronșectazia, chiar și pleurita, instalată în urma unei pneumonii interstițiale relativ banale.

„Am avut și noi cazuri, în special, de bronșectazii și astm bronșic la copil, care au rămas «pe viață». Dar, există și complicații acute, întâlnite des în cazul pneumoniilor, cum ar fi, de exemplu, pleureziile, în multe cazuri putându-se ajunge chiar și la septicemii. De altfel, orice boală acută se poate complica. Nu există afecțiune de acest tip care, să zicem, evoluează «ca la carte». Sunt, cumva, atipice. Cum bine știm, există bolnavi, și nu boală”, aflăm de la dr. Carmen Cristea, medic primar la Compartimentul Recuperare Pediatrică.

Copilul bolnav nu trebuie adus în colectivități

Secția preia, în primă fază, și cazuri care, ulterior, se dovedesc a fi de domeniul bolilor infecțioase, așa cum, de pildă, sunt cele de tuse convulsivă sau rujeolă, cu perspective de se lărgi paleta afecțiunilor de acest fel (poliomielită, difterie etc), dat fiind curentul anti-vaccinist, propagat în mod îngrijorător în rândul populației, în ultimii ani. Vaccinarea este, până la urmă, instrumentul cel mai facil și la îndemâna tuturor părinților, care poate ține copilul departe de aceste boli. În plus, adoptarea acelor măsuri de prevenție, cum ar fi spălatul pe mâni, purtarea măștii de protecție, izolarea etc, ar putea reduce semnificativ riscul îmbolnăvirii.

„Populația trebuie să înțeleagă faptul că acestea sunt printre puținele boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Mai ales în sezonul rece, caracterizat prin viroze respiratorii. Copilul nu trebuie adus în colectivități, dacă acesta este bolnav. Să fie ținut acasă, măcar 2-3 zile, în perioada acută, când virusul se multiplică și copilul este contagios. Toți bolnavii ar trebui să se spele pe mâini, evitând spațiile aglomerate. Așa cum se întâmpla în pandemie, când incidența acestor intercurențe virale a scăzut semnificativ”, completează dr. Irina Chiriac, medic primar la Pediatrie.

De cele mai multe ori, părinții ajung extrem de tardiv la spital (chiar și la o săptămână de la declanșarea bolii), când copilul este într-o stare destul de gravă. În cazul îmbolnăvirii, circuitul firesc ar fi prezentarea la medicul de familie, unde sunt gestionate cazurile ușoare. Și asta încă de la primele semne ale bolii. Abia cazurile mai grave ar trebui se fie direcționate către „Urgențe”.

„Toate cazurile care ajung la noi sunt deosebite, dar mai ales cele de infecție cu virusul respirator sincițial (VSR), dată fiind gravitatea cu care se manifestă, în special la nou-născut. Cred că este al treilea an de când avem o proliferare a acestei boli, în sezonul rece. Din fericire, acum, pe secție, beneficiem de acele teste rapide, făcute la probele prelevate cu tampon nasofaringian. Cu ajutorul acestor teste, în 15 minute, se poate detecta prezența virusului, atât a celui sincițial, cât și a celor de gripă A și B, COVID-19, Adenovirus și Mycoplasma Pneumoniae”, mai aflăm de la colectivul de medici din cadrul Secției Pediatrie.

Problema este că, în aceste cazuri de infecție VSR (din păcate, foarte des întâlnită la nou-născuți, la sugari sau în prima copilărie, dată fiind imaturitatea pulmonară și nivelul scăzut de anticorpi), nu există un tratament specific, așa cum, de pildă, întâlnim în cazul gripei. Boala este abordată simptomatic și patogenic de către profesioniștii pediatrici, intervențiile acestora ajutând doar la ameliorarea infecției. Din fericire, există un Program național pentru prevenirea infecției cu Virusul Sincițial Respirator, prin care se dorește reducerea mortalității cauzate de această boală în rândul copiilor.

La final, demn de menționat întregul colectiv de medici pediatri de la SJU Bacău, tineri sau în puterea vârstei, cu toții profesioniști care, la rândul lor, sunt părinți, ceea ce amplifică dăruirea față de copiii care, din motive de sănătate, au ajuns să fie pacienții lor: dr. Carmen Cojan, dr. Adina Alexa, dr. Maria Alinei Bibire, dr. Irina Chiriac, dr. Mădălina Mircioagă, dr. Carmen Murărescu, dr. Diana Balcanu, dr. Carmen Cristea, la conducerea secției aflându-se dr. Gabriela Fetecău. Sunt profesioniștii care asigură servicii medicale pediatrice, cu competență și empatie. (sursa: SJU Bacău)