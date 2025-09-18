Atenție! Primăria Bacău a pus în funcțiune alte trei noi semafoare

Primăria Bacău continuă să pună în funcțiune noi semafoare în cadrul sistemului de management al traficului. De astăzi vor funcționa trei noi semafoare în zona centrală, Autogară și Pompieri.

S-au pus în funcțiune noi semafore în următoarele zone: Zona centrală: Intersecție Hotel Decebal si Casa de Asigurări de Sănătate. Zona Milcov – Sediu ISU – Pompieri Zona Autogară- Lidl. Pentru a activa culoarea verde pentru pietoni trebuie atins senzorul galben anunță Primăria Bacău

În perioada următoare numărul semafoarelor date în funcțiune va crește, în timp ce Bacăul este din ce în ce mai greu de traversat cu mașina. Conform cercetării Indexul de Trafic 2025, Bacăul ocupă locul 8 în țară, între oprașele cu trafic congestionat. Primăria speră că noile măsuri din proiectul finanțat cu fonduri europene va schimba situația, în timp ce șoferii acuză că noile semafoare și piste de bicicletă nu fac decât să îngreuneze traficul rutier.