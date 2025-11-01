Atenție, șoferi! Circulație restricționată pe podul din apropierea localității Filipești

În această dimineață au început lucrările de reparații și înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație la odul de pe DN 2, km 310+875, în proximitatea localității Filipești, județul Bacău, anunță Direcția de Drumuri și Poduri Iași.

Circulația auto în zona de lucrări se desfășoară pe două din cele patru benzi existente pe pod.

„Reiterăm apelul nostru la înțelegere pentru disconfortul temporar produs, cu recomandarea pentru șoferi de a circula cu atenție și cu respectarea semnalizării instituite în zona de intervenție”, transmite DRDP Iași.