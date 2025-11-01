Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Atenție, șoferi! Circulație restricționată pe podul din apropierea localității Filipești

Atenție, șoferi! Circulație restricționată pe podul din apropierea localității Filipești

Lasă un comentariu

În această dimineață au început lucrările de reparații și înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație la odul de pe DN 2, km 310+875, în proximitatea localității Filipești, județul Bacău, anunță Direcția de Drumuri și Poduri Iași.

Circulația auto în zona de lucrări se desfășoară pe două din cele patru benzi existente pe pod.

„Reiterăm apelul nostru la înțelegere pentru disconfortul temporar produs, cu recomandarea pentru șoferi de a circula cu atenție și cu respectarea semnalizării instituite în zona de intervenție”, transmite DRDP Iași.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *