Atenționare meteo! Județul Bacău, sub cod galben și portocaliu de ploi

Meteorologii au emis un cod galben și unul portocaliu de ploi și vânt puternic pentru mai multe județe din țară, printre care și Bacău, valabile pe 07 și 08 octombrie.

Astfel, pe 07 octombrie, în intervalul 10 am – 21 pm, sunt semnalate ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…25 l/mp și izolat 40 l/mp.

Începând cu 07 octombrie, ora 21 pm, și până pe 08 octombrie, ora 23 pm, județul Bacău se va afla sub avertizare cod portocaliu de ploi importante cantitativ.

În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.