Atlassib, la un pas de închidere, după 33 de ani de activitate. Clienții spun că agențiile deja refuză eliberarea de bilete sau trimiterea de colete

Compania de transport Atlassib, unul dintre cei mai mari operatori de transport rutier de persoane din România, este la un pas să își închidă activitatea după mai bine de trei decenii pe piață. Conform Hotnews, decizia vine pe fondul dificultăților financiare acumulate în ultimii ani, al scăderii cererii și al concurenței tot mai puternice din zona transportului aerian low-cost.

Atlassib, una din primele companii private românești de transport de persoane de după Revoluție se confruntă cu probleme, după ce o serie de clienți spun că li s-a refuzat trimiterea de colete. Au fost relatate și episoade de neeliberare de bilete, oamenilor spunându-li-se că „în curând nu mai pleacă mașinile”.

Într-o discuție cu HotNews avută marți seara, omul de afaceri sibian Ilie Carabulea, 79 de ani, a confirmat că firma merge pe pierderi de câteva luni și că intenționează să o închidă, dar miercuri dimineață a revenit parțial asupra acestei declarații. Miercuri a spus că „azi și mâine pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”.

Atlassib a fost fondată la începutul anilor ’90 de omul de afaceri Ilie Carabulea și a devenit, în timp, un nume de referință pentru românii care călătoreau în țară și în străinătate, în special pe rutele spre Europa de Vest. În ultimii ani, însă, compania a intrat într-un proces de restrângere a activității, cu tot mai puține curse și resurse limitate.

Închiderea Atlassib marchează finalul unei epoci pentru transportul rutier internațional de persoane din România, un domeniu care a cunoscut o dezvoltare accelerată după 1990, dar care se confruntă astăzi cu schimbări majore de piață.

