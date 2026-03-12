Atribuirea parcărilor din zona Martir Horia, anulată! Locuitorii sunt chemați de Primăria Bacău să-și ia înapoi dosarele depuse

Locuitorii care au depus dosare pentru atribuirea de parcări de reședință din lotul „Martir Horia 1” sunt chemați de Primărie să-și ia dosarele înapoi, după ce sesiunea de atribuirea a parcărilor a fost anulată.

Locuitorii din imobilele situate la următoarele adrese:

STRADA MIORIȚEI – bloc nr. 13 sc. A-B-C-D, bloc nr. 15 sc. A-B-C-D;

STRADA MARTIR HORIA – bloc nr. 15 sc. A-B, bloc nr. 17 sc. A-B, bloc nr. 17A; bloc nr. 19 sc. A-B;

STRADA MARTIR CLOȘCA – bloc nr. 2 sc. A-B, bloc r. 4 sc. A-B, bloc nr. 6 sc. A-B; bloc 8 A;

STRADA ARDEALULUI – bloc nr. 8 sc A-B;

sunt anunțați că procedura de atribuire spre folosință a locurilor de parcare din lotul Martir Horia 1 va fi reluată, atât pentru persoanele cu handicap, cât și pentru ceilalți solicitanți. Astfel, doritorii vor trebui să facă un nou drum pentru a-și redepune dosarele.

„Toate dosarele depuse până la data 12.03.2026 inclusiv se vor returna celor care le-au depus la Centrul Informare Cetățeni, pe bază de proces verbal, în termen de zece zile. Rugăm cetățenii să le ridice in format fizic de la sediul Primăriei Municipiului Bacău din str. Nicolae Titulescu, nr. 3, Centrul de Informare pentru Cetățeni, în vederea redepunerii acestora la momentul anunțului actualizat”, se precizează în mesajul transmis de Primăria Bacău