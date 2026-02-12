ATV furat, ascuns sub o căpiță de fân. Un tânăr de 21 de ani a fost reținut

Un tânăr de 21 de ani din comuna Răchitoasa a fost reținut de polițiști, după ce a furat ATV-ul unui vecin.

Din informațiile IPJ Bacău, în perioada 27-28.11.2025, a fost furat ATV-ul unui bărbat din comuna Răchitoasa, prejudiciul fiind de 12.500 de lei. Proprietarul îl depozitase în grădina locuinţei de domiciliu.

În urma activităților investigativ-operative efectuate de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, a fost depistat și identificat făptașul: un tânăr de 21 de ani, din localitate.

Totodată, a fost găsit ATV-ul sustras, într-o pădure din apropierea comunei, acesta find predat păgubitului.

Pe 11 februarie, polițiștii au dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore a celui în cauză. Cercetările continuă.