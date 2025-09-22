Au apărut primele probleme pe A7 – Centura Bacăului. Sunt anunțate lucrări de reparații

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat că pe A7 – Varianta Ocolitoare Bacău, între kilometrii 5+400 și 5+700, se execută lucrări de remediere a degradărilor apărute la partea carosabilă. Intervențiile sunt realizate de constructor și au ca scop readucerea drumului la condiții optime de siguranță și confort pentru participanții la trafic.

Șoferii care tranzitează zona sunt rugați să manifeste prudență, să respecte indicațiile echipajelor de șantier și să reducă viteza la apropierea de sectorul unde se desfășoară lucrările.