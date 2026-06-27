Au dat filmul pe mici și bere! Primăria a autorizat Hramul Bacăului în locul cinematografului în aer liber, deși Viziteu abia îi întrebase pe băcăuani ce film vor să vizioneze

Seara de cinema în aer liber programată pentru acest weekend în Parcul Catedralei a fost anulată, însă nu din cauza vremii nefavorabile, ci pentru că același spațiu a fost ocupat de Hramul Bacăului, eveniment autorizat chiar de Primăria Bacău.

Decizia a stârnit nemulțumirea multor băcăuani, în condițiile în care proiectul „Cinema în aer liber 2026” a fost aprobat prin hotărâre a Consiliului Local și prezentat drept un program cultural care urma să se desfășoare pe tot parcursul verii, weekend de weekend.

Mai mult, cu doar câteva zile înainte de anulare, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu îi invita pe locuitorii orașului să aleagă filmul care urma să fie proiectat sâmbătă seara. Într-un sondaj publicat marți pe Facebook, edilul îi întreba pe băcăuani ce producție preferă, iar peste 400 de persoane și-au exprimat votul. „Lilo & Stitch” conducea detașat, semn că proiecția era tratată ca un eveniment deja programat.

La scurt timp însă, Primăria Bacău a transmis că seara de film în aer liber se amână: „Având în vedere faptul că, în acest weekend, în Parcul Catedralei se desfășoară un eveniment privat, proiecția filmului programată în cadrul serii de cinema în aer liber se amână pentru săptămâna viitoare.”

Hotărârea Consiliului Local vorbește doar despre vreme nefavorabilă

Prin Hotărârea Consiliului Local 264 din 15 iunie 2026, municipalitatea a aprobat organizarea evenimentului „Cinema în aer liber 2026” în perioada 20 iunie-19 septembrie, în Parcul Unirii (Catedralei). Documentul stabilește că în fiecare weekend pot avea loc una sau două proiecții cinematografice.

Mai important, hotărârea prevede expres că doar apariția unor condiții meteo nefavorabile poate determina modificarea programului, prin reprogramarea proiecțiilor în același weekend sau la o dată ulterioară. În document nu apare nicio prevedere care să permită suspendarea programului pentru organizarea altor evenimente în aceeași locație.

Tot în fundamentarea proiectului, administrația locală argumentează că programul de cinema urmărește „facilitarea accesului publicului larg la produse culturale”, „revitalizarea spațiilor publice”, „dezvoltarea participării cetățenilor la activități cultural-educative” și „crearea unui cadru cultural atractiv și accesibil comunității”. Pentru organizarea celor maximum 12 proiecții a fost aprobat un buget de 90.604 lei.

Primăria și-a blocat propriul eveniment

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât evenimentul care a dus la amânarea serii de film este chiar Hramul Bacăului, manifestare autorizată de administrația locală.

Astfel, Primăria a ajuns în situația în care propriul program cultural, aprobat prin hotărâre de Consiliu Local și promovat intens în ultimele zile, este suspendat pentru un alt eveniment desfășurat pe același amplasament.

Până în acest moment, municipalitatea nu a explicat de ce Hramul Bacăului a avut prioritate în fața unui program cultural deja aprobat și nici ce beneficii concrete justifică ocuparea integrală a Parcului Catedralei și a parcării Hotelului Moldova.

Spații verzi ocupate de tarabe și terase

În fiecare an, Hramul Bacăului transformă centrul municipiului într-o zonă dominată de comerț ambulant, terase improvizate și instalații de agrement. Tarabele ocupă aleile și chiar spațiile verzi din jurul Catedralei și al Hotelului Moldova, iar accesul pietonilor este restrâns pe durata evenimentului.

Mulți băcăuani spun că un astfel de bâlci este incompatibil cu ideea unui parc destinat recreerii și activităților culturale: „Nu se leagă micii și berea cu filmul în aer liber”, este una dintre reacțiile apărute în mediul online după anunțul amânării proiecției.

Probleme repetate de igienă și protecția consumatorilor

La edițiile anterioare ale Hramului Bacăului, inspectorii Direcției de Sănătate Publică și ai Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi de zeci de mii de lei pentru nereguli constatate la comercianți, inclusiv probleme privind igiena și siguranța alimentelor.