Auchan dă startul Black Friday 2025: peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% în magazine și pe auchan.ro

Auchan România anunță lansarea campaniei Black Friday 2025, care se va desfășura în perioada 5–18 noiembrie, atât în magazinele fizice, cât și online, pe auchan.ro. Cumpărătorii vor avea parte de peste 1.500 de produse cu reduceri semnificative, dintr-o gamă variată de categorii, de la electrocasnice și băuturi premium, la produse de îngrijire personală, jucării, alimente și articole de sezon.

Campania Black Friday 2025 aduce oferte de până la 50%, atât la produse de larg consum, cât și la articole exclusive. Printre cele mai atractive reduceri pe care clienții Auchan le vor găsi în această perioadă se numără:

Tigăi Tefal Supercook – 50% reducere

Jucării – voucher de 50% din valoarea jucăriilor cumpărate cu cardul de fidelitate MyCLUB Auchan din magazine, de pe www.auchan.ro sau de pe platformele partenere de livrare rapidă Bringo și Glovo, promoție valabilă exclusiv pe 7 noiembrie

Scutece și șervețele pentru bebeluși cu reduceri instant între 25-35%, în magazinele Auchan

Sortimente premium de jambon Serrano și Iberico, marcă proprie Auchan, cu reduceri de până la -15%

Berea blondă Beck’s multipack (24 x 0,5L) este redusă de la 151,19 lei la doar 74,99 lei , și berea Stella Artois (24 x 0,33L), redusă de la 205,19 lei la doar 99,99 lei , – ambele cu reduceri de peste -50% – ofertă exclusiv online

la doar , și berea Stella Artois (24 x 0,33L), redusă de la la doar , – ambele cu reduceri de peste -50% – ofertă exclusiv online Detergentul lichid Ariel Color 2×2,7L (140 spălări) este redus de la 259,69 lei la numai 119,99 lei, iar Persil Discs Color 2×40 spălări este redus de la 184,99 lei la doar 76,99 lei, adică o economie de peste 50%.

Oferta include produse pentru timp petrecut în familie, dar și pentru prietenii necuvântători: hrană umedă pentru câini Pedigree (40x100g), la 64,99 lei, redusă de la 119,69 lei și trambulina cu diametru 244 cm, disponibilă la doar 399,99 lei, redusă de la 549,09 lei.

Totodată, pe toata durata campaniei, 5 – 18 noiembrie, livrarea este gratuită pentru comenzile de minim 350 lei plasate pe auchan.ro, cu livrare la domiciliu.

Care sunt categoriile vedetă ale ediției Black Friday 2025

Anul acesta, Auchan vine cu o selecție amplă de categorii aflate la reducere, atent adaptată sezonului de toamnă-iarnă și nevoilor clienților. Categoriile vedetă ale ediției Black Friday 2025 sunt:

Articole din gama de Crăciun – brazi artificiali, instalații luminoase, calendare Advent, coșuri cadou și produse de cofetărie cu 20% reducere prin MyCLUB Auchan (exclusiv online).

Electrocasnice și tehnologie: televizoare, espressoare, aspiratoare, friteuze, blendere, aparate de bucătărie.

Alimente și băuturi: bere, vinuri premium, șampanie și spumante, băuturi spirtoase și răcoritoare, cafea, ulei de măsline, brânzeturi și mezeluri, dulciuri, produse lactate high-protein.

Produse pentru casă: detergenți, soluții de curățenie, hârtie igienică și prosoape de bucătărie, vase de gătit, anvelope de iarnă.

Îngrijire personală și frumusețe: produse pentru față, corp, păr, igienă dentară, aparate de tuns, uscătoare și plăci de păr.

Beneficii exclusive pentru membrii MyCLUB Auchan

Și în acest an, deținătorii cardului MyCLUB Auchan beneficiază de avantaje exclusive:

Reduceri instant și cashback pentru anumite categorii de produse (până la 25%)

Promoții speciale online, precum 20% reducere la cofetărie (tort + platouri de prăjituri) și la coșurile cadou

Oferta dedicată la jucării, disponibilă doar pe 7 noiembrie

Produse românești, dar și branduri consacrate, în centrul campaniei de Black Friday

Auchan continuă să susțină producătorii locali și brandurile românești. Printre mărcile incluse în campania din acest an se regăsesc branduri iubite de români, precum: Ursus, Bergenbier, Domeniile Davidescu, Caii de la Letea, Zarea, Aqua Carpatica, Dero, Râureni, Olympus, Edenia, Delaco, Napolact, Cris-Tim și Artesana.

Campanii speciale de fidelizare: Scan&Go și oferte dedicate clienților noi

Anul acesta, Auchan lansează două campanii speciale în cadrul ediției Black Friday 2025, dedicate recompensării loialității MyCLUB. Astfel, pe 5 noiembrie, toți cei care aleg să facă cumpărături prin serviciul Scan&Go, din aplicația Auchan, vor primi 5% bani înapoi ca bonus pe cardul MyCLUB Auchan, sumă care poate fi utilizată ulterior pentru alte achiziții.

În plus, pentru clienții noi care plasează prima comandă pe auchan.ro în perioada 5-18 noiembrie și dețin un card MyCLUB activ, retailerul oferă 50 lei bonus înapoi pe card, o singură dată per cont, bonus valabil pentru cumpărăturile din luna decembrie.

Cât au cumpărat românii de Black Friday anul trecut

În 2024, campania Black Friday a generat peste 1 milion de articole vândute online, cele mai multe comenzi provenind din București, Cluj, Iași, Brașov, Craiova, Timișoara și Constanța. Pentru ediția din acest an, Auchan estimează o creștere de peste 150% a comenzilor, susținută de extinderea ofertelor și de noile beneficii MyCLUB.

În topul celor mai comandate produse din 2024 s-au aflat televizoarele TCL, brazii artificiali Actuel, seturile LEGO Technic, espressoarele Tassimo și detergenții Ariel. În 2025, aceste produse revin în campanie într-o selecție revizuită, cu prețuri reduse semnificativ și stocuri dimensionate pentru a răspunde cererii crescute.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu aproape 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 8 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 50 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile competitive, în fiecare zi.