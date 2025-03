Auchan dă startul la Festivalul Ofertelor Wooww, cel mai mare eveniment de reduceri al primăverii. Peste 1.600 de produse la reducere în toate magazinele 

Aniversarea de primăvară a Auchan a început chiar de azi, iar toate magazinele sărbătoresc cu reduceri, oferte și beneficii la produse din cele mai importante categorii. Până pe 1 aprilie, peste 1.600 de produse la reducere sunt disponibile în supermarketurile și hipermarketurile Auchan la prețuri spectaculoase.

Auchan oferă clienților – cu sau fără card de fidelitate – reduceri senzaționale, de până la 50%, la produsele importante pentru cumpartori, din categorii precum băcănie, băuturi alcoolice și non-alcoolice, cosmetice, produse de menaj, produse pentru copii, articole pentru animalele de companie, dar și electronice și electrocasnice.

Câteva exemple de produse și avantaje de care au parte clienții Auchan în cadrul Festivalului Ofertelor Wooww:

-37% reducere la salam săsesc Cristim 650g,

– 32% reducere la pate de porc Bucegi 200g

-40% reducere la vin spumant roze demidulce Mott Lambrusco 7.5% 0.75l

-40% reducere la compot de ananas felii în suc propriu Dole 567g

-41% reducere la detergent pudră Persil 3.75kg

– 42% reducere la motocicletă cu 3 roți fără pedale pentru copii Edu Bike

-40% reducere la hrană umedă pentru pisici Perfect Fit plic 4 x 85g

Acțiunea se desfășoară în hipermarketurile și supermarketurile Auchan și în magazinele de proximitate MyAuchan la nivel național, iar produsele sunt disponibile în funcție de gamele magazinelor sau prezența lor pe auchan.ro. Cele mai importante oferte sunt disponibile aici: https://www.auchan.ro/aniversar-primavara.

Special: livrare gratuită pentru comenzile online

Pe parcursul Festivalului Ofertelor Woww, până pe 1 aprilie, pentru comenzile de peste 200 de lei plasate din magazinul online auchan.ro, livrarea va fi gratuită. Totodată, la fiecare comandă, se vor oferi produse cadou în limita stocului disponibil.

Peste 400 de premii în vouchere de vacanță și cumpărături la tombola dedicată membrilor MyCLUB Auchan

Cu ocazia Aniversării de Primăvară a Auchan, între 12 martie – 1 aprilie, clienții care fac cumpărături de minimum 100 de lei din magazinele Auchan și MyAuchan (cu excepția celor din stațiile Petrom) și scanează cardul de fidelitate MyCLUB Auchan pot câștiga unul din cele 444 de premii oferite de Auchan, respectiv:

4 vouchere a câte 4.000 de euro fiecare pentru o vacanță în Turcia

40 de vouchere MyCLUB a câte 400 de lei pentru achiziția produselor marca Airport, marca proprie Auchan de genți și valize

400 de vouchere MyCLUB a câte 100 de lei pentru cumpărături în magazinele Auchan și MyAuchan.

Mai multe detalii sunt disponibile în regulamentul tombolei, disponibil pe www.auchan.ro și în magazine.

Beneficii suplimentare: Auchan continuă să ofere 60 bani pentru reciclarea ambalajelor SGR

Pentru a susține un comportament responsabil, Auchan continuă să ofere clienților 60 bani pentru reciclarea fiecărui ambalaj cu sigla SGR, beneficiul suplimentar de 10 bani față de garanția SGR fiind oferit sub formă de voucher de fidelitate pe cardul MyCLUB sau MyBusiness CLUB.

De asemenea, până pe 1 aprilie, clienții care reciclează folosind cardul de fidelitate MyCLUB și MyBUSINESS CLUB pot beneficia, timp de 3 luni, gratuit, de abonament tv la una dintre platformele de streaming de ultimă generație, prin scanarea codului QR imprimat pe tichetul fizic emis de aparatul de reciclare.

Cu aproape 2 milioane de utilizatori în prezent, programul de fidelitate MyCLUB Auchan le oferă clienților posibilitatea de a se bucura de reduceri pe loc, de a acumula bonusuri sub formă de bani pe card, dar și oferte personalizate sau alte avantaje. Printre noutățile aduse în ultimul an se numără lansarea MyCLUB Extra, un beneficiu disponibil exclusiv în aplicația mobilă Auchan. Acest nou avantaj le permite membrilor acces la promoții, servicii și produse complementare celor existente în magazinele Auchan, cum ar fi reduceri la vacanțe și călătorii, asigurări de sănătate, poștă și curierat sau comunicații.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 450 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 16 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.