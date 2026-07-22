Audiențele la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, suspendate până la jumătatea lunii septembrie. Vezi care este cauza!

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău a anunțat suspendarea temporară a activității de primire în audiență a cetățenilor și reprezentanților persoanelor juridice, până pe 16 septembrie 2026.

Potrivit unui ordin emis de instituție, măsura vizează audiențele care se desfășurau în mod obișnuit în fiecare zi de miercuri, între orele 09:00 și 13:00.

Decizia a fost luată pentru respectarea normelor de igienă sanitară și protejarea sănătății persoanelor care se adresează instituției, în contextul lucrărilor de igienizare a sediului Parchetului.

Reprezentanții instituției precizează că accesul la justiție nu este afectat, iar pe durata suspendării audiențelor, plângerile, cererile, memoriile și orice alte înscrisuri pot fi transmise prin poștă, poștă electronică sau prin alte mijloace de comunicare la distanță.

Ordinul a fost publicat pe site-ul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău și este afișat și la punctul de acces în sediul instituției, pentru informarea publicului.