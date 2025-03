AUR, alături de elevii din comuna Bogdănești: partidul a donat un microbuz școlar

Partidul AUR a donat un microbuz școlar comunei Bogdănești, pentru a veni în sprijinul autorităților locale privind transportul elevilor și a facilita, astfel, accesul acestora mai rapid, sigur și în condiții civilizate către școală, potrivit unui comunicat de presă.

„Este un ajutor binevenit. Aveam nevoie de un astfel de microbuz pentru a putea aduce copiii la școală și apoi, după ce termină cursurile, să îi ducem în siguranță și confortabil înapoi la domiciliul lor. Un astfel de mijloc de transport este mai mult decât util pentru comunitatea noastră”, a declarat Gabriel Maxim, primarul comunei Bogdănești.

Mijlocul de transport, cu o capacitate de 8+1 locuri, a fost predat Primăriei comunei Bogdănești la începutul lunii martie și va fi folosit timp de un an în baza unui contract de comodat.

„Suntem mulțumiți că, lucrând în echipă, avem rezultate și putem livra repede soluții pentru problemele comunităților. Iată că un mic gest pe care am reușit să îl facem are un impact major asupra bunăstării familiilor cu copii din Bogdănești. De la începutul mandatului am declarat că mă voi axa în a veni în ajutorul copiilor, a familiilor și a femeilor aflate în dificultate. Am reușit acest demers, urmează și alte proiecte, în alte comune ale județului”, a declarat deputat AUR de Bacău, Diana Enache.

Nevoia de mijloace de transport elevi în județul Bacău este acută. Ultimele achiziții făcute cu bani de la Guvern au fost în urmă cu mai bine de 8 ani. De atunci, doar câteva primării au mai realizat astfel de investiții, dar acestea sunt infime față de necesarul real, se mai precizează în comunicatul AUR.