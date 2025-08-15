AUR înființează un centru comunitar în Broșteni, județul Suceava: centru de zi, școală de meserii, cantină și spații de cazare pentru urgențe 

Alianța pentru Unirea Românilor anunță înființarea unui centru comunitar în Broșteni, județul Suceava, zonă grav afectată de inundațiile din luna iulie. Centrul, amenajat în fosta fabrică de confecții din localitate, se întinde pe o suprafață de 1.700 de metri pătrați și va include un centru de zi și unul de prim ajutor, centru educațional și școală de meserii, cantină socială, dar și 100 de locuri de cazare pentru situații de urgență.

„Vrem să lăsăm în urmă pentru locuitorii din toată Valea Bistriței un centru comunitar pe care ei să îl folosească împreună cu primăriile, cu bisericile, pentru ca zona să redevină prosperă și pentru ca oamenii să aibă locuri de muncă și să își ducă viața de zi cu zi.

Singurele activități unde oamenii se puteau angaja într-un număr mai mare până acum erau reprezentate de două gatere, care erau pe Neagră și pe Cotârgaşi, ambele gatere au fost distruse. Minerii care odinioară lucrau la Crucea acum merg la cules de flori și la cules de sparanghel în Germania în prezent și nu există posibilități economice. Sperăm ca lucrările care încep de astăzi să se termine cât mai repede, dacă nu tot acest complex pe care începem să îl renovăm, măcar o parte din el si o parte din centrele menționate să își înceapă activitatea cel târziu de Sfântul Nicolae, de 6 decembrie. Pentru asta fac apel la voluntarii, membri si simpatizanții noștri să vină la sfârșitul acesta de vară să lucreze cot la cot cu colegii noștri de aici, din localitate. Ne vom construi un sediu permanent pe care îl vom pune la dispoziție comunității din Valea Bistriței”, a declarat președintele AUR, George Simion.

AUR a depus deja la primărie actele necesare pentru a obține autorizațiile de renovare a spațiului, astfel încât sediul AUR să fie pus cât mai repede la dispoziția comunității.

„Pentru mine, acest centru social care în total, după ce terminăm tot procesul de renovare, va avea 1700 mp, reprezintă si o revanșa. În 2020, am promis construcția unui spital. Am fost amenințat că voi fi băgat la închisoare pentru deturnare de fonduri, fiind vorba de fondurile din subvenții pentru partide. Dumnezeu ne-a ghidat pașii si am reușit să facem mult mai mult bine prin intermediul spitalului mobil, care a fost prezent zi de zi si aici, la Broșteni, și a ajutat foarte multă lume. Normativele pentru clădiri, specifice pentru un spital, au făcut imposibile achiziția sau construcția de la zero a unui spital într-o adresă fizică la București sau în altă parte, dar avem acest spital mobil care și-a oprit activitatea numai în perioada campaniilor electorale, când teoretic si pentru asta am putea fi închiși. Că în România dacă faci bine ești defăimat, arestat și penal asasinat”, a adăugat George Simion.

Coordonatorul centrului de prim ajutor va fi senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, care are experiența conducerii unor instituții medicale timp de 8 ani.

„Este nevoie de un astfel de centru în toate zonele defavorizate din România. Ceea ce încercăm să facem este nu numai să creăm un loc în care românii să poată face ceva împreună pentru educația viitorilor tineri, pentru sănătatea noastră, să avem un centru de prim ajutor și de cazare pentru cei care au o problemă, însă cel mai important este recuperarea unui spirit al Vasiliadei, adică spiritul întrajutorării, al dragostei pe care acum 17 secole, peste 1700 de ani, Sfântul Vasile cel Mare l-a pus la temelia acestor instituții, in care oamenii vin si pun mână fiecare si ajuta si se jertfesc pentru că eu cred că este vremea în care noi dacă nu reușim să ne adunăm, să ne unim în jurul credinței noastre si a iubirii noastre de neam vom dispărea ca popor”, a declarat senatorul AUR Virgiliu Vlăescu.

După înființarea centrului comunitar din Broșteni, AUR își propune extinderea proiectului în toată țara.

„Acest centru social se vrea un semnal pe care îl dăm in societate si sperăm să fie perceput si in clasa politică, pentru că este nevoie de ajutor complex si multiplu în comunitățile care au suferit sau care au avut parte de investiții si de sprijin din partea Guvernului în măsură mult mai mică decât necesitățile au cerut-o. E un început pe care îl ducem mai departe și sperăm să îl multiplicăm la nivelul întregii Românii”, a declarat Florin Pușcașu.

AUR a fost încă din prima zi alături de românii afectați de inundații din Suceava și Neamț.

„Fiind deputat de Suceava am coordonat încă din prima zi acțiunile partidului. Inundațiile care au lovit nemilos acest ținut au distrus sute de case, au pus multă lume în suferință, au dormit în alte părți, pe la vecini, iar noi am încercat să fim lângă ei și să îi ajută, pe cât am putut posibil. Încercăm să ducem acest proiect la sfârșit, având in vedere că am făcut primul pas. Dumnezeu cum se uită la oameni? Noi facem primul pas, iar al doilea pas este făcut de Dumnezeu. Și avem încredere că va ieși bine, iar acest proiect va fi de viitor, pentru viitorul copiilor din această zonă, iar lucrurile să fie făcute în tihnă si cu dragoste”, a declarat deputatul Petre Negrea.

Am început construcția a patru case de la zero, am adus alimente, materiale de construcții și de primă necesitate și am scos nămolul din casele oamenilor, cu ajutorul voluntarilor, dar și a bisericii, a autorităților locale și centrale și a altor asociații de bună credință.

„Cinste tuturor celor care și-au adus aportul si au coordonat pe teren activitățile. Pe lângă tonele de alimente, materialele de primă necesitate, materiale de construcții pe care le-am distribuit, ajutorul nemijlocit al voluntarilor noștri, noi reconstruim de la zero patru case în orașul Broșteni și suntem astăzi într-o zi mare, este Adormirea Maicii Domnului, o zi importantă pentru toți creștinii ortodocși, pentru a anunță următorul proiect pe care AUR îl face în orașul Broșteni și în sprijinul sinistraților cu implicarea directă, financiară, logistică a tuturor membrilor și simpatizanților noștri și a parlamentarilor AUR”, a subliniat George Simion. (sursa: comunicat de presă)