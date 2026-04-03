Autobuzul 18 face curse la Aeroportul din Bacău, corelat cu orarul zborurilor. Vezi orarul oficial!

Pasagerii care aleg Aeroportul Bacău au acum la dispoziție o variantă simplă și eficientă de deplasare: transportul public – linia 18, corelat cu orarul zborurilor, anunță reprezentanții aeroportului.

Linia asigură transport pe ruta Gara Bacău – FNC Bacău, oferind o conexiune rapidă și accesibilă pentru toți călătorii.

„Apreciem și mulțumim Primăriei Municipiului Bacău și Societății de Transport Public S.A. pentru sprijinul oferit în implementarea acestui serviciu, atât de necesar celor care călătoresc spre și dinspre Aeroportul Bacău”, au precizat reprezentanții Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău.

Puteți consulta întregul orar al autobuzelor