Autocar cu muncitori din Bacău, cuprins de flăcări la ieșirea din Sighișoara. Zeci de pasageri au trăit clipe de panică

Momente de panică pentru zeci de pasageri din județul Bacău, după ce autocarul cu care se deplasau spre locurile de muncă din străinătate a luat foc în mers, la ieșirea din municipiul Sighișoara. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă vehiculul a fost distrus în totalitate.

Incidentul s-a petrecut după aproximativ 250 de kilometri parcurși de la plecarea din Bacău. Cei mai mulți dintre pasageri aveau ca destinație Austria și Germania, unde urmau să se întoarcă la muncă după sărbătorile petrecute în familie.

Oamenii au observat fum ieșind de sub scaunele din spatele autocarului și l-au alertat imediat pe șofer, care a oprit vehiculul. Toți pasagerii au reușit să coboare la timp și să își recupereze bagajele, înainte ca flăcările să cuprindă autocarul.

„A început să iasă fum de sub scaune, oamenii au început să strige”, a povestit una dintre pasagere, încă șocată de cele întâmplate.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul ISU Mureș, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Potrivit reprezentanților ISU, autocarul transporta 47 de persoane. Niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din cauza temperaturilor scăzute, pasagerii au fost preluați de autoritățile locale și transportați într-o unitate de învățământ din Sighișoara, unde au primit ceai și cafea, până la sosirea unui alt mijloc de transport.

Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi izbucnit la motor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii incendiului. (sursa: Pro TV)