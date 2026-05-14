Autostrada A13 Brașov-Bacău: CNIR a aprobat soluțiile pentru amenajarea nodurilor rutiere

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a aprobat soluțiile de amenajare a nodurilor rutiere și pozițiile dotărilor aferente Autostrăzii A13 Brașov-Bacău.

În cadrul Comisiei Tehnice pentru siguranța circulației rutiere a CNIR, au fost aprobate soluțiile pentru cele 15 noduri rutiere din județele Brașov, Covasna și Bacău, respectiv localizarea dotărilor (Spații de Servicii, Parcări de Scurtă Durată, Centre de Întreținere și Coordonare, Puncte de Sprijin).

Ilustrație: Harta Autostrăzii A13 Brașov-Bacău (sursa CNIR)

Unde vor fi amplasate nodurile rutiere?

Fiecare dintre cele trei județe vor avea câte 5 noduri rutiere, după cum urmează:

Județul Brașov: nod rutier de conexiune cu A3 Ploiești-Brașov (nod tip treflă cu viteza de proiectare de 80 km/h), Bod (DN13), Sânpetru (DJ 103), Hărman (DN 11), Prejmer (DN 10).

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe (DJ 103B/DN 12F), Moacșa (DN11), Târgu Secuiesc Vest (DN 11), Târgu Secuiesc Nord (DN 11C), Lemnia (DN 11).

Județul Bacău: Hârja (DN 11), Onești Vest (DN 11), Onești Nord (DN 11), Răcăciuni (DN 2), nod rutier de conexiune cu Autostrada A7 Focșani-Bacău (viteză de proiectare 80 km/h).

Parcările de scurtă durată și spațiile de servicii vor fi amenajate în zona localităților Hălchiu, Hărman, Prejmer, Reci, Boroșneu Mare, Catalina, Lemnia, Oituz, Târgu Trotuș, Gura Văii și Orbeni.

Totodată, pe traseul Autostrăzii A13 Brașov-Bacău (174 km) vor fi amenajate trei Centre de Întreținere și Coordonare (CIC), respectiv trei puncte de sprijin.

Realizarea Autostrăzii A13 Brașov-Bacău înseamnă:

asigurarea accesului pentru populație și pentru mediul de afaceri la rețeaua TEN-T (Trans-European Transport Network / Rețeaua transeuropeană de transport) de bază și la rețeaua extinsă, prin construcția coridoarelor de legătură națională;

asigurarea unei rețele de transport rutier sigure și operaționale, care să contribuie la reducerea numărului de accidente rutiere, precum și la reducerea timpilor de călătorie;

conectivitatea între centre economice importante Brașov – Bacău;

îmbunătățirea condițiilor pentru transportul de mărfuri, precum și asigurarea spațiilor de parcare și odihnă pentru participanții la trafic, asigurarea masurilor de siguranță pentru transportatori, conform cerințelor UE.

realizarea unui drum, la standarde europene, cu asigurarea masurilor de siguranță pentru participanții la trafic, inclusiv prin dotarea drumului cu sisteme inteligente de transport – ITS.

(comunicat CNIR)