Autostrada A13: undă verde în Bacău, dar blocată în Covasna și Brașov

Studiul de fezabilitate necesar pentru construirea Autostrăzii A13 Brașov-Bacău ar putea fi predat la sfârșitul anului 2027, a anunțat proiectantul – Consitrans, potrivit Economica.net. Ar mai trebui obținute, printre altele, aprobări de traseu de la primarii unor comune din județele Brașov și Covasna.

„O bucată de 74 de kilometri în județul Bacău, aia se face, mergem înainte. Dincoace, încă avem probleme cu județul Brașov și cu județul Covasna, cu aprobările”, a declarat pentru ECONOMICA.NET Eduard Hanganu, președintele Consitrans.

Acesta a explicat că din cei circa 180 de kilometri ai A13 Brașov – Bacău, numai 74 de kilometri „sunt clari”, respectiv cei de pe raza județului Bacău. Amintim că în noiembrie anul trecut, Consiliul Județean Bacău a emis certificatul de urbanism necesar documentației construirii A13.

În județele Covasna și Brașov ar rămâne de soluționat probleme cu primarii comunelor Ilieni și Chichiș și cu dezvoltatori imobiliari din Hărman și Sânpetru. Legat de județul Brașov, acesta a menționat cerințe ale dezvoltatorilor imobiliari – „dezvoltatorii aicea: dom’le dă-o mai încolo (autostrada – n.r.). Nu ne dau voie”.

Reprezentanții proiectantului de autostrăzi iau în calcul chiar o intervenție la Guvern, care „să pună piciorul în prag” în cazul în care nu se ajunge la nicio soluție.

