S-a reluat circulația pe Autostrada A7 (Ploiești-Adjud), închisă inițial din cauza ninsorilor – UPDATE

UPDATE: „Trafic redeschis pe A7 și pe DN 2. Circulația rutieră pe Autostrada A7 a fost redeschisă, iar traficul se desfășoară fără restricții. Utilajele au acționat continuu pentru curățarea carosabilului, iar condițiile permit acum reluarea circulației în siguranță. De asemenea, au fost ridicate restricțiile de circulație și pe DN 2, unde traficul se desfășoară în condiții de iarnă. Echipajele rămân în teren și continuă intervențiile, având în vedere că vântul puternic poate aduce din nou zăpadă pe partea carosabilă”, transmite DRDP Buzău.

Știrea inițială: Din cauza condițiilor meteorologice extreme — viscol puternic și ninsori abundente — circulația rutieră pe Autostrada A7 (Ploiești-Adjud) a fost suspendată integral. Toate intrările pe autostradă sunt în prezent blocate pentru siguranța participanților la trafic, anunță Direcția Rutieră de Drumuri și Poduri Buzău.

„Deși utilajele de deszăpezire au acționat neîncetat pe parcursul întregii nopți, rafalele de vânt sunt atât de puternice încât zăpada este depusă înapoi pe carosabil imediat după trecerea lamelor”, precizează DRDP Buzău.

Vizibilitatea este zero. Combinația de ninsoare și vânt face conducerea extrem de periculoasă.

Echipele de deszăpezire vor relua curățarea fluxului principal imediat ce intensitatea viscolului va permite menținerea drumului curat.