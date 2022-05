Autostrada A7 Moldova: sectorul Bacău-Pașcani va avea 9 noduri rutiere, dintre care 2 pe teritoriul județului Bacău. Vezi traficul estimat!

Guvernul va aproba în luna mai indicatorii tehnico-economici pentru construirea secotrului Bacău – Pașcani, parte din Autostrada A7 Moldova, ultimul pas înainte ca proiectul să fie scos la licitație de execuție. Traseul autostrăzii este amplasat pe raza județelor Bacău, Neamț și Iași. Unitățile Administrativ Teritoriale traversate sunt: Săucești (BC); Itești (BC); Berești-Bistrița (BC); Filipești (BC); Moldoveni (NT); Secuieni (NT); Horia (NT); Trifești (NT); Dulcești (NT); Cordun (NT); Săbăoani (NT); Gherăești (NT); Mircești (IS); Hălăucești (IS); Mogoșești – Siret (IS); Stolniceni – Prăjescu (IS); Pașcani (IS).

„Volumele de trafic estimate ce vor fi atrase de autostradă, exprimate ca medie zilnică anuală (MZA) pentru anul 2025 sunt circa 31.000 vehicule etalon (MZA) între Bacău și Roman, 21.000 vehicule etalon (MZA) între Roman și Săbăoani și circa 5.500 vehicule etalon (MZA) între Săbăoani și Pașcani, în condițiile în care de la Pașcani va exista o continuare a unui drum de mare viteză spre Suceava, Tg. Neamț (Transilvania) sau Iași. La nivelul anului 2045, aceste valori cresc la circa 38.000 vehicule etalon, 28.500 vehicule etalon și 31.000 vehicule etalon”, se arată într-un document al Guvernului, consultat de apix.ro.

Unde vor fi construite cele 9 noduri rutiere ale tronsonului Bacău – Pașcani

Nod Bacău – Nord -amplasat la km 0+508 al autostrăzii și se dezvoltă ținând cont de Varianta de Ocolire Bacău. Geometria este de tip „Trompetă”, nodul rutier este de tip “B”. Nodul este amplasat pe raza UAT Săucești. Având în vedere că acest nod rutier conține o bretea din Varianta de Ocolire Bacău, ce se va executa după ce acesta va fi dată în exploatare, se va trata separat. După terminarea lucrărilor la Varianta de Ocolire în zona km 0+000 a autostrăzii vor fi necesare lucrări de demolare. Pe tronsonul principal de autostradă este prevăzută o bretea de legătură cu Varianta de Ocolire Bacău, aproximativ poziție kilometrică 0+500, care permite schimbarea direcției în ambele sensuri de circulație, Bretea Bacău Nord.

Construcția Autostrăzii A7 Moldova (Ploiești – Pașcani), cu o lungime de aproximativ 320 de km, va avea un cost estimat de 25,8 miliarde de lei (fără TVA) și va fi finanțată prin PNRR.