Autostrada A7: S-au semnat contractele pentru construcția sectorului Bacău – Focșani. Firmele lui Umbrărescu încep pregătirile imediat după sărbători

Astăzi, s-au semnat la Palatul Administrativ din Bacău, cele trei contracte de execuție lucrări pentru construcția celor 95,9 km ai autostrăzii Focșani – Bacău, pentru toate cele trei loturi, cu asocierea Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL. Festivitatea s-a desfășurat în prezența lui Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaților, a lui Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a eurodeputatului Dragoș Benea, a președintelui CJ, Valentin Ivancea, a prefectului Lucian Bogdănel. Au mai participat parlamentari din mai multe județe ale Moldovei și directori de instituții.

Contractele prevăd construcția celor trei loturi ale autostrăzii Focșani – Bacău, astfel:

„După 30 de ani, Moldova va avea în sfârșit o autostradă!”, a constatat Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și al PSD. El a adăugat că roomânii s-au săturat de promisiuni și vorbe. Despre Dorinel Umbrărescu, Ciolacu a apreciat că este „cel mai serios constructor român, care are apucătura de a finaliza înainte de termen proiectele” și care își va face front de lucru imediat după sărbători.

„Autostrada A7 nu e importantă doar pe sectorul Focșani – Bacău, ci este coloana vertebrală a Moldovei”, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El a adăugat că reușita se datorează și echipei sale, din care face parte și Gabriel Bunduc, secretar de stat din Bacău.

Ministrul Transporturilor a mai apreciat că autostrăzile A13 (Bacău – Brașov) și A8 (Iași – Târgu Mureș) sunt foarte importante, deoarece „descarcă” din Autostrada A7 Moldova.

Eurodeputatul Dragoș Benea a subliniat că semnarea contratractelor este posibilă și datorită faptului că nu au existat conetestații după anunțarea rezultatelor licitațiilor. „De când PSD a ajuns la guvernare, domnii Ciolacu și Grindeanu au fost foarte optimiști în legătură cu Autostrada A7, iar PSD a dat elan și viteză acestui proiect”, a spus Benea. Eurodeputatul a amintit că proiectul a fost lansat în 2017 – 2018, tot de reprezentanții PSD în Guvern.

Revine tot unei guvernări din care PSD este parte și conduce Ministerul Transporturilor să se achite de responsabilitatea implementării acestui proiect de infrastructură majoră care, îndrăznesc să spun, este vital pentru Moldova și spre a „pune cruce” drumului morții – E85 pe care, în contextul conflictului militar din statul vecin, circulația este tot mai greoaie și mai riscantă.

Ceea ce am spus pe 14 martie, odată cu vizita pe care am făcut-o la ministrul Sorin Grindeanu s-a realizat:

Am spus că la mijlocul acestui an vor fi lansate licitațiile pentru execuția lucrărilor pe sectoarele de autostradă Bacău – Focșani & Bacău – Pașcani, lucru care s-a întâmplat începând cu mijlocul acestui an;

Am spus că semnarea contractelor de execuție, odată cu adjudecarea licitațiilor, se va face la Bacău, într-un format care să marcheze așa cum se cuvine acest ambițios proiect de autostradă ce are în ADN-ul său înscris numele PSD. Semnarea s-a întâmplat astăzi – pentru cele 3 loturi aferente sectorului Bacău – Focșani din A7, precum şi pentru contractul de finanțare prin PNRR. Am convingerea că A7 va fi unul dintre puținele proiecte de infrastructură majoră, dacă nu cumva singurul, pe care se va reuşi absorbția integrală a fondurilor europene alocate.

Fotografiile făcute în biroul domnului ministru Grindeanu sunt cu final fericit (happy-end) și sfârșesc în lucruri concrete/palpabile, așa cum este și semnarea contractelor de execuție & finanțare, nu cum se întâmplă în cazul altora ale căror poze prin birourile ministerelor rămân simple amintiri pe Facebook.

Scoaterea din amorțire și revitalizarea proiectului autostrăzii A7 se datorează tandemului Marcel Ciolacu – Sorin Grindeanu, iar ritmul ridicat impus de echipa pe care dl. Grindeanu o coordonează la minister arată că echipa social-democrată se ridică la înălțimea responsabilităților presupuse de implementarea, în contratimp, a acestui proiect finanțat prin PNRR și care trebuie să fie finalizat & funcțional până în 2026.

– eurodeputatul Dragoș Benea