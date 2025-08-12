Autostrada Focșani-Bacău: Imagini triste cu șantierele abandonate forțat de muncitorii UMB

Imagini video surprinse, pe 11 august, cu loturile 1 și 2 ale A7 Focșani – Bacău au fost publicate de pasionații de infrastructură. În plin sezon al construcțiilor, din filmare lipsesc muncitorii UMB.
Aceștia se află în concediu forțat din cauza unui blocaj financiar, după cum preciza bacau.net. Potrivit mesaj intern transmis angajaților companiei UMB, activitatea ar putea fi reluată pe 18 august.
Comentariile internauților nu au întârziat să apară, majoritatea exprimându-și dezamăgirea: „Trist sa vad ca șantierul este parasit” sau „din păcate, încă o săptămână pierdută!” ori „Banii !! Unde sunt banii ?? 60% execuție cu 26% plata și în continuare este blocaj !!”.
Mai jos, filmarea publicată de SkyScraper Ro: „Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1&2 | Nod Rutier Pufești | Pasaj peste DN2&CF500 | 11.08.2025, UMB”
Comentarii
NIHIL SINE GEO a zis
Nu sunt fan politic, e clar ca lumina zilei ca numai un tampit ar putea fi userist, pesedist, aurist, penelist sau de orice alt ism. Dar ce nu imi place este atunci cand vad hordele de prosti care se duc la vot ca sa voteze ceva si iese exact pe dos.
De pilda, astia de au votat PRO-EUROPA. Cate luni au trecut de la parlamentarele din decembrie ? Dar de la prezidentialele alea ? Cate luni au trecut, ma ? Cine e la conducere ? Cine a oprit lucrarile astea ? O sa intrebati DE CE ?…. Pai de ce, ma, cand tot voi conduceati tara ? PNL si PSD ! Si cu USR, cu care ati furat in timpul pandemiei ! Ce e cu vrajeala asta ? Ce ati votat, ma, europenistilor ? Uite ce ! Un partid si un presedinte care v-a dat cu autostrada in cap ! Sa va stea in gat !
Daniel Pascu a zis
Dupa cum observam cu totii… in toate institutiile statului au ramas aceiasi oameni in functiile de conducere.
Paralamentul ales include fata de acum 10 ani, si noul partid format.
Guvernul si ministerele sunt conduse tot de PNL, PSD, UDMR si putin mai nou de USR.
Prmul ministru este membru marcant al PNL…
Deci au ramas aceiasi decidenti….
In servicii momentan tot aceiasi sforari….
Firmele private ce lucreaza cu statul….tot aceiasi combinatori…
Spagile sunt recurente…
Mafia tot aia e…
Despre ce vorbim…stare de fapt ne arata ca la putere tot psd si pnl sunt…in simbioza si bucurie totala…
Ce s-a schimbat?
Pai ne taxeaza mai mult, pe antreprenori si in final pe toti cetatenii si pe cei nenascuti…ca sa ramana ei cu veniturile neatinse..
Care ei?
Pai Statul….compus din gruparile mafiote (baroni locali, presedinti de cj, directori de companii de stat, ministri, secretari de stat, parlamentari, chestori, generali…, protejate de justitie si cele 7 servicii…
Ce se schimba…preturi ce vor creste intre 15-30% minim, inflatie ce va spulvera minim 10-20% din venituri si economii, antreprenoriat mic si mediu ce se doreste a fi exterminat…in timp ce o mica clasa de hoti prospera si huzuresc…pentru ca le permitem…si nu ii intrebam de sanatate…asa old school…