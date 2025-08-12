Autostrada Focșani-Bacău: Imagini triste cu șantierele abandonate forțat de muncitorii UMB

Imagini video surprinse, pe 11 august, cu loturile 1 și 2 ale A7 Focșani – Bacău au fost publicate de pasionații de infrastructură. În plin sezon al construcțiilor, din filmare lipsesc muncitorii UMB.

Aceștia se află în concediu forțat din cauza unui blocaj financiar, după cum preciza bacau.net. Potrivit mesaj intern transmis angajaților companiei UMB, activitatea ar putea fi reluată pe 18 august.

Comentariile internauților nu au întârziat să apară, majoritatea exprimându-și dezamăgirea: „Trist sa vad ca șantierul este parasit” sau „din păcate, încă o săptămână pierdută!” ori „Banii !! Unde sunt banii ?? 60% execuție cu 26% plata și în continuare este blocaj !!”.

Mai jos, filmarea publicată de SkyScraper Ro: „Autostrada A7 | Focșani-Bacău Lot 1&2 | Nod Rutier Pufești | Pasaj peste DN2&CF500 | 11.08.2025, UMB”