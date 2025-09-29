Autostrada Moldova A7: Lucrările pe tronsonul Bacău- Pașcani se apropie de 40%

Lucrările pe tronsonul Bacău- Pașcani al A7 – Autostrada Moldovei – se apropie de 40%. Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje, a anunțat Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe Lotul 1 (Săucești – Trifești), în lungime de 30,3 km, stadiul fizic este de 38,5 %. Lucrările de pe Lotul 2 (Trifești – Gherăești), în lungime de 18, 99 km , au ajuns la un stadiu fizic de 36%. Pe șantierul Lotului 3 (Mircești – Pașcani), în lungime de 28,09 km, stadiul fizic este de 36,2%.

„Printre lucrările care se execută pe întregul tronson (77,38 km) se numără cele pentru construcția nodului rutier turbion care va face legătura A7 cu A8 și pentru asigurarea conexiunii nodului rutier Bacău Nord cu Varianta Ocolitoare (VO) Bacău”, a precizat Pistol.

Conform contractului pe traseul tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani vor fi construite inclusiv: 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje.

Contractele, finanțate prin PNRR, au o valoare însumată de 4,66 miliarde lei (fără TVA), iar lucrările trebuie finalizate anul viitor (2026).