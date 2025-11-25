Autostrada Moldovei A7: De joi, se va circula fără întreruperi între București și Focșani (API)

Joi după-amiază se deschid cei 13,9 kilometri ai Autostrăzii A7 care ocolesc municipiul Buzău prin sud. Astfel, din București (Petricani) și până la nord de Focșani, șoferii au la dispoziție aproape 192 de kilometri de autostradă continuă, anunță Asociația Pro Infrastructură.

„Inaugurarea de la Buzău vine fix în termenul contractual, curat, fără extensii de timp și tertipuri tehnice ori birocratice. Felicitări turcilor de la Nurol și subcontractorilor acestora pentru încadrarea în obligațiile contractuale inițiale după ce, la primul lor proiect major din România, A3 Nușfalău-Suplacu, au avut o întârziere imputabilă de câteva luni”, transmite Asociația Pro Infrastructură.

Contractul a fost semnat cu Nurol în 22.11.2023 pe 1 miliard de lei fără TVA și prevede 20 de luni de execuție directă, fără perioadă de proiectare. Ordinul de începere a fost dat în 01.03.2024. Astfel, termenul contractual de finalizare inițial a fost respectat, noiembrie 2025.

Încă 49 km de autostradă între Focșani și Adjud, până la Crăciun

Înainte de Crăciun, cei de la API spun că „mai așteptăm aproximativ 49 km între Focșani și Adjud, tot pe A7, în scenariul realist-optimist. Este cert că pe A0 nu se mai deschide nimic și nici DEx6 Galați-Brăila, în 2025 cei de la UMB livrând mult sub așteptări, în ciuda promisiunilor proprii cât și ale oficialilor din CNAIR și minister.”

Autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare ating borna 1367,3 km, din care 97,4 au fost dați în folosință în 2025.

„Vestea cea mai bună este că în 2026 rețeaua din afara arcului carpatic va prinde cu adevărat formă, verigile lipsă de pe A0 din jurul Bucureștiului și A7 până la Pașcani având șanse mari să devină istorie”, mai transmite API.