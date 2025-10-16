Autostrada Moldovei A7: Se deschide circulație pe lotul 2 Mizil-Buzău. API: „Dar bătaia de joc ține până în ultima clipă!”

Se deschide circulația pe cei 28 km ai lotului 2 Mizil-Buzău, parte din Autostrada A7 Ploiești-Buzău. Deschiderea va avea loc vineri după-amiază. Astfel, rețeaua românească de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare ajunge la 1353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inaugurați în 2025, potrivit celor de la Asociația Pro Infrastructură.

Foto: Autostrada Moldovei A7, lot 2 Mizil-Buzău. Sursa: Asociația Pro Infrastructură

„Dar la noi niciodată nu este așa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre București se face prin acest punct. În schimb, șoferii care vin dinspre Ploiești trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, și să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costești și Spătaru, în loc să evite complet aceste localități!”, comentează cei de la API.

Potrivit lor, CNAIR și ministerul Transporturilor au avut timp suficient pentru a se asigura că Nurol termină în timp util breteaua necesară „astfel încât să fie folosit și sensul de descărcare pe cei câțiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 și DN2, nu doar cel de încărcare.”