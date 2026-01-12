Autostrada Moldovei A7 se închide parțial, începând de mâine, pentru lucrări la km 61

Ziarul de Bacău

Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atenționează șoferii că, începând de marți, 13 ianuarie 2026, ora 10:00, vor fi instituite restricții de circulație pe A7, între km 61+000 – km 62+260 (Calea 1 și Calea 2).

„Acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor pe banda alăturată zonei mediane, precum și lucrări pe banda de urgență, în intervalul cuprins între orele 09:00–16:00”, explică cei de la CNAIR.

Km 61 este lângă Buzău, pe porțiunea deja construită a autostrăzii A7, în zona sudică a segmentului Dumbrava–Focșani–Bacău.

