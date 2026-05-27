Autostrada Unirii Tg.Neamț – Tg. Frumos: Umbrărescu poate semna contractul cu CNIR, contestația Danlin XXL a fost respinsă

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația depusă împotriva câștigătorului desemnat pentru proiectarea și construirea lotului 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos, parte din Autostrada Unirii A8. Așadar, CNIR poate semna contractul cu Asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) -Tehnostrade- Spedition UMB- Euro-Asfalt, anunță Irinel Ionel Scriosteanu, secretar de stat în ministerul Transporturilor.

Lucrările prevăzute pentru acest lot sunt: 27 km lungime traseu; 36 poduri și pasaje, ce însumează o lungime totală de 8,5 km; 4 tuneluri, cu o lungime totală de 1,7 km; 3 noduri rutiere (1 – Nod rutier Moțca DN4, 2 – Nod rutier Pașcani DJ208 și 3 – Nod rutier Târgu Frumos DN28B).

Durata contractuală este de 46 luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 luni pentru etapa de execuție.

Valoarea ofertei câștigătoare este de 4,87 miliarde lei, fără TVA, iar sursa de finanțare va fi prin Programul Security Action for Europe (SAFE), finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară).