Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Anunțuri / Avarie pe bulevardul Oituz din municipiul Onești!

Avarie pe bulevardul Oituz din municipiul Onești!

Lasă un comentariu

Astăzi, 05 septembrie 2025, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe bulevardul Oituz nr. 4, din municipiul Onești, județul Bacău.

Pentru desfășurarea lucrărilor de reparație, în intervalul orar 13:30 – 16:30, furnizarea apei potabile se va realiza cu presiune scăzută către consumatorii din cartierul Quartal și de pe bulevardul Oituz (nr. 2-10). La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și îi asigurăm pe utilizatorii din zonă că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei la parametri optimi, în cel mai scurt timp posibil.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *