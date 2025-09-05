Avarie pe bulevardul Oituz din municipiul Onești!

Astăzi, 05 septembrie 2025, echipele RAJA intervin pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe bulevardul Oituz nr. 4, din municipiul Onești, județul Bacău.

Pentru desfășurarea lucrărilor de reparație, în intervalul orar 13:30 – 16:30, furnizarea apei potabile se va realiza cu presiune scăzută către consumatorii din cartierul Quartal și de pe bulevardul Oituz (nr. 2-10). La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și îi asigurăm pe utilizatorii din zonă că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei la parametri optimi, în cel mai scurt timp posibil.